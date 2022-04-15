В Петербурге запахло свежими огурцами - здесь стартовал сезон корюшки

В Петербурге запахло свежими огурцами - здесь стартовал сезон корюшки
В Петербурге запахло свежими огурцами - здесь стартовал сезон корюшки
Сегодня, 10:30ЭкономикаФото: 1MI
С 15 апреля в Петербурге начнут официально работать сезонные точки по продаже корюшки. В ближайшие полтора месяца можно затариться любимой рыбой петербуржцев во всех районах культурной столицы.

В пресс-службе городского комитета имущественных отношений города заявили, что сезон работы торговых точек по продаже путинной рыбы в Петербурге продлится с 15 апреля по 31 мая. Места торговли корюшкой откроются в 11 районах Петербурга: Василеостровском, Выборгском, Калининском, Кировском, Красногвардейском, Красносельском, Невском, Приморском, Пушкинском, Фрунзенском и Центральном. Больше всего в Кировском районе — по восьми адресам. По семь торговых точек откроют в Выборгском и Красносельском районах, а вот Василеостровскому и Пушкинскому досталось по одной — на Новосмоленской набережной и в Славянке.

В то же время продавать путинную рыбу могут и в другое время в течение года с передвижных средств развозной торговли.

Кстати, корюшка — любимая рыба не только петербуржцев, но и приморцев. В столице ДФО даже фестиваль посвящают этой рыбе, аппетитно пахнущей свежими огурцами. В этом году традиционный фестиваль корюшки прошёл во Владивостоке и других городах Приморья с 14 по 24 января. В этом году отведать любимую зимнюю рыбу по специальной цене можно было не только в ресторанах города, но и на спортивном празднике «Народная рыбалка».

Сюжеты:
Рыбный деньПриморье
Материалы по теме:
рыбаРоссия
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