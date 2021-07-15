Крабовый корпус

Важным условием проведения аукционов стало то, что крабодобывающие предприятия должны построить на российских верфях столько судов, сколько лотов с долями квот они приобрели. Первые 35 лотов распределили в октябре 2019-го, на данный момент «свободным» остаётся один лот из 41, общая стоимость квот составила 146 миллиардов рублей.
На Дальнем Востоке будет построено 15 судов, объём инвестиций в проекты составит 25,5 миллиардов рублей. В Приморье восемь краболовов возведут на Находкинском судостроительном заводе и пять — на «Восточной верфи» во Владивостоке. Предполагается, что последнее судно будет готово к сентябрю 2025 года.
Разбираемся, в чём выгода принципа «квоты в обмен на инвестиции» для рыбопромышленников и как развитие отрасли скажется на всём регионе.
Квоты в обмен на инвестиции
Схема «квоты под киль» предполагает, что государство выдаёт промышленникам квоты на добычу водных биоресурсов, те, в свою очередь, инвестируют в развитие добычи. В данном случае — в строительство краболовов на российских верфях.
Суда предназначены для работы в Северном и Дальневосточном бассейнах. Также они должны соответствовать определённым требованиям: длина не менее 50 метров, валовая вместимость — не менее 1 тысяч регистровых тонн, емкость трюмов — не менее 300 кубометров.
Согласно постановлению премьер-министра Михаила Мишустина, с 1 января 2021 года компаниям также положена компенсация от государства на строительство судов. Размер субсидии — 20% от стоимости заказа, но не больше 340 миллионов рублей. Таким образом, часть средств, уплаченных за квоты, вернётся промышленникам в виде государственной поддержки. В программе могут принять участие организации, получившие доли инвестиционных квот на добычу краба на электронном аукционе.
Субсидия будет предоставляться за счет дополнительных доходов, полученных федеральным бюджетом в результате проводимых аукционов. По мнению властей, это позволит привлекать заказы именно на дальневосточные верфи.
Также Росрыболовством совместно с Минсельхозом России подготовлен проект постановления, который предусматривает снижение суммы банковской гарантии в случае достижения объектом инвестиций технической готовности не менее 80% и принятия классификационным обществом не менее 70% построечных удостоверений.
Однако есть в программе и одна загвоздка — большинство верфей, получивших заказы на строительство краболовов, раньше никогда этим не занимались. И у заказчиков были сомнения: «Справятся ли судостроители?» Однако на предприятиях скептицизма не разделяли.
«Судостроительная компания обладает всеми необходимыми цехами для выполнения полного цикла работ по постройке кораблей и судов. Мы открываем новую веху гражданского судостроения. Думаю, что с этой задачей справимся», — говорил руководивший в тот момент «Восточной верфью» Олег Сиденко в интервью «Российской газете».
Что строим?
В Приморье возводят краболовы по проекту 5712 от голландского судостроительного гиганта Damen, 03141 и 03140 от российских разработчиков ООО «СК Викинг».
Проект 5712 включает два типа судов: для вылова и перевозки живого краба и для выпуска сыро-мороженой и варёно-мороженой продукции из краба. Восемь судов данного проекта построят в Находке для группы компаний «Антей» и компании «ТРК».
Длина судов составит 57,7 метра, ширина — 12,6 м, скорость — 12,6 узлов, автономность — 40 суток. Краболов-живовоз может перевозить до 120 тонн живого краба. Оборудование краболова-процессора позволит выпускать до 15 тонн сыро-мороженой и варёно-мороженой продукции из краба в сутки.
Краболовы проекта 03141 предназначены для добычи живого краба, 03140 — для производства готовой продукции. Пять таких судов построят на «Восточной верфи» для группы компаний «Сигма Марин Технолоджи» и компании «Восход».
Длина краболовов проекта — 63,27 метра, ширина — 10,6 метра, скорость — 14 узлов, автономность — 45 суток. Судно предназначено для эксплуатации в Северной части Тихого океана с прилегающими морями.
Первый краболов в рамках программы «квоты под киль» заложили на «Восточной верфи» в ноябре 2019-го года.
«На „Восточной верфи“ заложен первый краболов. Это первый шаг к возрождению судостроительной отрасли на Дальнем Востоке. По решению Президента РФ Владимира Владимировича Путина создана большая и современная верфь „Звезда“. Но ее одной на судостроительные нужды дальневосточных регионов не хватит. Нужно, чтобы заработало больше судостроительных предприятий и в Приморье, и в Хабаровском крае. Нужно сделать так, чтобы те деньги, которые зарабатываются на рыбном промысле, помогали создавать рабочие места в России и развивать отрасль», — сказал во время торжественной церемонии полпред Юрий Трутнев.
Первое судно на Находкинском судоремонтном заводе начали строить в апреле 2020-го года.
В декабре 2020-го состоялась торжественная церемония спуска на воду первого краболова «Охотск», построенного на «Восточной верфи». Это судно за счет модульной конструкции обладает высоким потенциалом адаптации к добыче других видов гидробионтов — его можно использовать для вылова и перевозки живого краба, как краболов-процессор, ярусолов и креветколов. Ледовый класс «Охотска» предусматривает регулярную эксплуатацию судна в мелкобитом льду толщиной до полуметра в неограниченных районах плавания.
Как отметил глава Росрыболовства Илья Шестаков, спуск краболова на воду — это «вклад в развитие рыбной отрасли не только Дальнего Востока, но и всей нашей страны».
В апреле 2021-го на «Охотске» завершились швартовные испытания и прошёл запуск главный двигатель. Сейчас на предприятии готовятся к спуску на воду второго судна.
Инвестиции и рабочие места
Основная задача программы «квоты под киль» — остановить отток инвестиций из России и Дальнего Востока в частности. До недавних пор заказы на строительство краболовов уходили в другие страны.
«Большое количество заказов на строительство судов уходит за рубеж. Все считали, что рынок решит эту проблему, а он ее не решает. За рубежом — в Республике Корея, Китае — вкладываются значительные государственные средства, чтобы поддержать и развить смежные с рыбопереработкой отрасли, в том числе судостроение. И они начинают нас опережать. Для поддержки российского судостроения разрабатывается механизм субсидий. Строительство малых судов будет субсидироваться до 30 процентов, на строительство краболовов — до 20 процентов. Расходы на строительство первого краболова могут быть больше, мы постараемся в рамках разработки механизма сделать так, чтобы эту особенность учесть, чтобы головное судно было субсидировано в большем объеме. Я уверен в том, что у нас люди умеют работать, нужно, чтобы был заказ, чтобы была поддержка государства. Эту поддержку мы будем осуществлять», — сказал Юрий Трутнев.
Более 70% краболовов, которые использовали российские промышленники до старта программы, находились в высокой степени износа. Как утверждал Александр Козлов, возглавлявший на момент принятия проекта Минвостокразвития, строительство судов на Дальнем Востоке позволит обновить флот и создаст новые рабочие места. По его словам, ремонтировать построенные суда так же будут на дальневосточных верфях, что также позитивно скажется на экономике региона.
«Эта мера поддержит дальневосточную судостроительную промышленность и ускорит обновление рыбопромыслового флота. Как неоднократно заявлял вице-премьер — полпред Президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, большое количество заказов на строительство судов уходит за рубеж, в частности в Южную Корею и Китай, где вкладываются значительные государственные средства в развитие смежных с рыбопереработкой отраслей, в том числе судостроение. И для поддержки российского судостроения, по его словам, разработан механизм субсидий», — отметили в пресс-службе Минвостокразвития.
Например, по данным полпредства, на Находкинском судоремонтном заводе удастся создать до 500 новых рабочих мест, в дальнейшем, при расширении производства, работу на предприятии смогут получить до трёх тысяч человек. Объем частных инвестиций в развитие проекта — около 17 миллиардов рублей, а с учетом затрат на модернизацию завода — более 20 миллиардов рублей.
В заключение можно сказать, что программа «квоты в обмен на инвестиции» получила большое значение и для Дальнего Востока, и для всей страны. Так, на дальневосточных верфях удалось создать новые рабочие места, в регионе увеличился приток частных и государственных инвестиций. Развитие судостроения станет драйвером и для сопутствующих сфер экономики. В масштабе страны властям удалось снизить зависимость отечественного промысла от иностранных судостроителей и повысить эффективность отрасли в целом.