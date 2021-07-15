Крабовый корпус

«Большое количество заказов на строительство судов уходит за рубеж. Все считали, что рынок решит эту проблему, а он ее не решает. За рубежом — в Республике Корея, Китае — вкладываются значительные государственные средства, чтобы поддержать и развить смежные с рыбопереработкой отрасли, в том числе судостроение. И они начинают нас опережать. Для поддержки российского судостроения разрабатывается механизм субсидий. Строительство малых судов будет субсидироваться до 30 процентов, на строительство краболовов — до 20 процентов. Расходы на строительство первого краболова могут быть больше, мы постараемся в рамках разработки механизма сделать так, чтобы эту особенность учесть, чтобы головное судно было субсидировано в большем объеме. Я уверен в том, что у нас люди умеют работать, нужно, чтобы был заказ, чтобы была поддержка государства. Эту поддержку мы будем осуществлять», — сказал Юрий Трутнев.