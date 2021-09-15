Похолодание повысит спрос на чеснок

Похолодание повысит спрос на чеснок
Похолодание повысит спрос на чеснок
Сегодня, 10:20ЭкономикаФото: https://pixabay.com
Цены на чеснок в августе этого года поднялись на 3,8% в сравнении с июлем, а за год рост цен составил 11%. Об этом сообщает портал «РБК».

Подчеркивается, что чеснок не затронуло сезонное снижение цен на овощи и зелень. Так, по данным Росстата, картофель в сравнении с июлем подешевел в августе на 18%, морковь на 35%, а репчатый лук на 2%.

Представители торговых сетей говорят о том, что осенью спрос на чеснок вырастает на 20%. Согласно данным исследовательской компании GfK, чья потребительская панель отслеживает покупки домохозяйств, за первые шесть месяцев 2021 года российские семьи стали покупать чеснок реже, чем в первой половине 2020-го, — в среднем, почти в два с половиной раза.

Эксперты считают, что Россия не смогла покрыть производство чеснока собственными мощностями. На стоимость влияют сбор урожая на локальном рынке, а также ограничения импортных поставок. Поскольку почти 90% чеснока в Россию завозится из-за рубежа, в большей степени — из КНР.

— С начала этого года импортная цена чеснока из Китая выросла почти на 15%, что было спровоцировано, главным образом, подорожанием китайского юаня. Рост цен привел к сокращению экспорта: во втором квартале 2021 года поставки чеснока из Китая сократились — и, как следствие, он подорожал на внутреннем рынке, — передает РБК мнение эксперта.

По его словам, все же дальнейшего удорожания чеснока ждать не стоит, так как в новом году в России засеяли на 5,5% больше площадей, чем годом ранее. Специалисты ожидают увеличения урожая на 15,5%.

Сюжеты:
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