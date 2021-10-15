В Приморье возросло число операций с наличной валютой

Приморцы кинулись в банки скупать американские доллары и евро. Последнее время российская валюта показывает рост, и на 15 октября укрепилась уже до уровня 71,78 рубля за доллар, достигнув значений июля 2020 года.

— Изменение спроса на валюту мы наблюдаем примерно с середины сентября. Связываем это с сезонным фактором: летом активность клиентов традиционно ниже. Кроме того, заметно укрепилась национальная валюта — в сентябре держалась на уровне ниже 73 рубля за доллар, а в октябре уже ниже 72, — отметил начальник Казначейства Финансового департамента ПАО АКБ «Приморье» Алексей Коваленко. Он отметил, что курс доллара относительно рубля на данный момент находится на минимальных уровнях за весь год (торговался на этих уровнях еще в июне, но не долго), с другой — высокие в настоящее время цены на энергоресурсы: нефть, газ могут дать рублю возможность укрепиться еще сильнее. Руководитель Центра финансового анализа и прогнозирования Александр Ивашкин отметил: доллары США, несмотря на то, что показывают сейчас нестабильный курс, все равно остаются средством накопления для граждан. Уже не раз случались ситуации, когда ослабление позиций доллара сменялось его взлетом, причем долгим и резким, и давать прогнозы, как долго продолжится нынешний тренд на укрепление рубля, никто не берется. Поэтому вполне оправданно, что граждане держат часть своих сбережений в иностранной валюте, пытаясь уберечь накопления от инфляции. — В Приморье три валюты популярны у граждан в качестве инвестирования денег. Это американский доллар, евро и йена. Их закупают и для планируемых туристических поездок, и для ведения внешнеэкономической деятельности. Несмотря на то, что для этих же целей подходит китайский юань, я не стал бы его покупать для инвестиций. Во-первых, юань не регулируется рынком. Во-вторых, пока многие страны для туризма закрыты, и когда станут возможны туристические обмены, не известно, — считает Александр Ивашкин.

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