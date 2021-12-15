Ключевая ставка не может обогнать рост цен на продукты

Ключевая ставка не может обогнать рост цен на продукты
Ключевая ставка не может обогнать рост цен на продукты
Сегодня, 12:08ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
В эту пятницу, 17 декабря, Банк России анонсировал пресс-конференцию главы ведомства Эльвиры Набиуллиной, на которой будут озвучены итоги заседания Совета директоров ЦБ по кредитно-денежной политике.

Как ожидается, Эльвира Набиуллина сообщит об очередном повышении ключевой ставки. Практически все эксперты уверены, что ставка будет повышена, интрига только в том, на сколько.

Многие аналитики склоняются к тому, что будет применён максимально возможный шаг. Их уверенность вызвана растущей инфляцией.

С июня 2020 года ключевая ставка составляла исторический минимум — 4,25%. С марта 2021 года её начали поднимать вслед за нарастающей тенденцией обесценивания денег из-за роста цен на товары и услуги. Сейчас ключевая ставка -7,5%, Банк России повысил её сразу на 0,75 процентного пункта на заседании, прошедшем в октябре этого года.

Росстат опубликовал данные по инфляции за ноябрь. В пересчёте на год она составила 8,4%. При этом рост цен на продовольственные товары с начала года — 10,8%.

Рост ключевой ставки стал причиной того, что многие коммерческие банки отказались от проведения традиционных новогодних акций с повышенными ставками по вкладам. Среди 35 крупнейших банков, по данным рейтинга РИА Новости, только 4 кредитные организации ввели новогодние вклады, еще 3 банка добавили в свою линейку зимние предложения. Эксперт пояснил агентству, что из-за резкого роста ставок банкам сложно предлагать конкурентоспособные продукты, что и повлияло на снижение количества новогодних депозитов.

После повышения ставки Банком России, банки, скорее всего, предложат клиентам более выгодные депозиты, однако это не гарантия того, что россияне смогут на них заработать, в лучшем случае удастся защитить свой капитал от инфляции, да и то не в полной мере, считает аналитик.

Сюжеты:
Приморье
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