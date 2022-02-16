Дальневосточники доверяют безопасность дома «Ростелекому»

— Мы установили видеонаблюдение в квартире, когда делали ремонт для того, чтобы контролировать процесс. Вместе с камерами приобрели датчики протечки и задымления, так как в предыдущей квартире у нас был неприятный случай, когда прорвало трубу. Кстати, рабочие их без проблем установили, а муж подключил уведомления на наши телефоны. Теперь я спокойна за дом. А через камеру еще смотрю, чем занимается сын после школы, — говорит Анна Ломакина, клиент компании.