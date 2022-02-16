Цифру вам в кошелёк

Банк России и финансовые учреждения приступили к тестированию цифрового рубля. Создание прототипа платформы цифрового рубля в РФ было завершено в декабре 2021 года, а теперь принять участие в её тестировании выразили желание 12 банков, среди которых практически все — крупнейшие национальные.

Эксперты считают, что цифровой рубль довольно скоро заменит кэш и безналичные в расчётах. Финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин в беседе с «Известиями» высказал мнение, что через 8–10 лет цифровые деньги станут популярнее наличных, цифровой рубль будет популярнее безналичных переводов, но менее, чем криптовалюта. Один из известных в Приморье финансовых аналитиков объяснил «ЗР», что безналичные рубли и цифровые отличаются контуром обращения. Рубли в «цифре» более защищены — их невозможно бесследно снять со счёта, перевести куда-то и обналичить. Весь их путь, сколь бы долгим и запутанным по разным счетам не был, легко отслеживается. Что делает, например, бессмысленным мошенничество с картами граждан, когда обманом выведывают пин-код и потом снимают с карты деньги. С «цифрой» так не получится. Как сообщили в пресс-службе Банка России, сейчас три банка из пилотной группы уже подключились к цифровой платформе. Два из них успешно провели полный цикл операций по переводу цифровых рублей между клиентами. Клиенты не только открыли через мобильное банковское приложение цифровые кошельки на платформе цифрового рубля, но и обменяли безналичные рубли со своих счетов на цифровые и затем провели операции перевода цифровых рублей между собой. Остальные участники пилотной группы планируют подключиться к тестированию платформы цифрового рубля по мере завершения доработок своих ИТ-систем. Взаимодействие Банка России и участников рынка по операциям с цифровыми рублями строится по принципу двухуровневой розничной модели. Банк России является эмитентом цифровых рублей и оператором платформы. При этом клиенты открывают кошельки и проводят по ним операции с использованием цифрового рубля через финансовые организации. Уникальность цифрового рубля состоит в том, что будет обеспечена возможность доступа к своему цифровому кошельку через мобильное приложение любого банка, в котором обслуживается клиент. — Платформа цифрового рубля — это новые возможности для граждан, бизнеса и государства. Мы планируем, что для граждан переводы в цифровых рублях будут бесплатными и доступными в любом регионе страны, а для бизнеса это снизит издержки и создаст возможности для разработки инновационных продуктов и сервисов. Государство же получит новый инструмент для целевых выплат и администрирования бюджетных платежей, — отметила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова. — В течение этого года мы будем тестировать различные сценарии и дорабатывать платформу цифрового рубля. На первом этапе будет протестирован выпуск цифровых рублей, открытие цифровых кошельков банкам и гражданам, а также переводы между гражданами. На втором этапе планируется протестировать операции по оплате товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, платежи за государственные услуги, реализацию смарт-контрактов, а также взаимодействие с Федеральным казначейством. В дальнейшем предполагается внедрить возможность оплаты в местах без Интернета (офлайн-режим), организовать взаимодействие с финансовыми посредниками и цифровыми платформами, а также предусмотреть возможность проведения операций с цифровым рублем для клиентов-нерезидентов. По результатам тестирования будет сформирована дорожная карта внедрения платформы цифрового рубля.

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