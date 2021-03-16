На Дальнем Востоке будет реализована масштабная программа газификации

Как отметил Михаил Мишустин, необходимо проработать вопросы использования сжиженного природного газа, доставляемого в контейнерах, как альтернативы обычной газификации. А также планы развития таких отраслей, как газопереработка и газохимия — производств с высокой добавленной стоимостью. «Подключение промышленных и коммунальных объектов к газовым магистралям даст стимул к развитию экономики, создаст новые рабочие места, повысит доходы граждан и, что особенно важно, позволит снизить уровень загрязнения воздуха из-за выбросов от сжигания угля и мазута. А это — вопрос качества жизни людей на Дальнем Востоке. Ведь сейчас около 35% из них живут в экологически неблагоприятных условиях», — сообщил премьер.
«Сегодня уровень газификации ДФО практически в три раза ниже среднероссийского. Конечно, здесь есть такие причины, как огромные расстояния, низкая плотность населения. Тем не менее стоит задача удвоить объём газификации, предоставить возможность реализации крупных перерабатывающих проектов, дать газ для населения», — сказал Заместитель Председателя Правительства — полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев.
«Необходимо доводить газ до каждого домохозяйства и до каждого нового инвестиционного проекта, потому что Дальний Восток сам по себе является одной из крупнейших в мире газодобывающих территорий. Этот потенциал необходимо задействовать для повышения уровня газификации Дальнего Востока», — считает Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Газификация удалённых регионов возможна на основе сжиженного природного газа — он удобен для транспортировки на большие расстояния. Пилотные проекты могут быть реализованы на территории Республики Бурятия и Забайкальского края, сообщается на сайте правительства.