На Дальнем Востоке будет реализована масштабная программа газификации

Как отметил Михаил Мишустин, необходимо проработать вопросы использования сжиженного природного газа, доставляемого в контейнерах, как альтернативы обычной газификации. А также планы развития таких отраслей, как газопереработка и газохимия — производств с высокой добавленной стоимостью. «Подключение промышленных и коммунальных объектов к газовым магистралям даст стимул к развитию экономики, создаст новые рабочие места, повысит доходы граждан и, что особенно важно, позволит снизить уровень загрязнения воздуха из-за выбросов от сжигания угля и мазута. А это — вопрос качества жизни людей на Дальнем Востоке. Ведь сейчас около 35% из них живут в экологически неблагоприятных условиях», — сообщил премьер.