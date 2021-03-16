С востока на запад, с севера на юг: Владивосток станет участником необычной экспедиции

Всего участники экспедиции проведут 85 мероприятий в 40 городах в два этапа: весной 2021 года команда проедет более 10 000 км с востока на запад, осенью 2021 года, — по регионам европейской части России с севера на юг России. В ходе экспедиции будут проведены обучающие мероприятия для стартапов, встречи с руководителями регионов, организаторы посетят технопарки, бизнес-инкубаторы и объекты инновационной инфраструктуры, познакомятся с местными бизнес-сообществами и инвесторами.