Сегодня, 10:46ЭкономикаФото: ДФВТВ мероприятии примет участие технопарк «Русский»

С востока на запад, с севера на юг: Владивосток станет участником необычной экспедиции

На Дальнем Востоке пройдет экспедиция «Инновационная Россия-2021»

С Дальнего Востока 2 апреля стартует экспедиция «Инновационная Россия-2021»: инвесторы и эксперты из венчурной индустрии проедут через всю страну от Сахалина до Калининграда и от Мурманска до Сочи, чтобы изучить лучшие практики по развитию региональных инновационных экосистем. Результатом экспедиции станет публикация исследования о развитии инновационной экономики России.

Организатором экспедиции выступают фонды YellowRockets и A& ACapital. На Дальнем Востоке поддержку мероприятию оказывает Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ), сообщается на сайте фонда.

Всего участники экспедиции проведут 85 мероприятий в 40 городах в два этапа: весной 2021 года команда проедет более 10 000 км с востока на запад, осенью 2021 года, — по регионам европейской части России с севера на юг России. В ходе экспедиции будут проведены обучающие мероприятия для стартапов, встречи с руководителями регионов, организаторы посетят технопарки, бизнес-инкубаторы и объекты инновационной инфраструктуры, познакомятся с местными бизнес-сообществами и инвесторами.

Начнется экспедиция с Дальнего Востока. В апреле мероприятия пройдут в Южно-Сахалинске, Владивостоке, Биробиджане, Хабаровске, Чите, Якутске, Улан-Удэ. К участию приглашены крупнейшие институты развития и технопарки региона — технопарк «Русский», технопарк «Якутия» и Акселератор B8 в Якутии, Акселератор «Республика» из Бурятии, ИТ-парк в Южно-Сахалинске и другие.

Узнать точные даты и зарегистрироваться на мероприятие в своем городе можно по ссылке: https://bit.ly/3rgLvt6.

Итогом научно-практической экспедиции «Инновационная Россия» — станет большое исследование, результаты которого будут презентованы на финальном мероприятии в Санкт-Петербурге в ноябре 2021 года, где соберутся участники венчурного рынка и СМИ.

Этапы экспедиции:

Весной 2021 года команда проедет более 10 000 км с востока на запад, чтобы собрать данные об стартап-экосистемах и создать полную картину, как сегодня выглядит Инновационная Россия. Второй этап пройдет осенью 2021 года, команда экспедиции проедет по регионам европейской части России с севера на юг России.

В 40 городах России пройдут:

  • Мероприятия для стартапов и инвесторов о привлечении инвестиций и возможностях государственной поддержки технологических разработок.
  • Исследования объектов региональных инновационных экосистем для выявления лучших практик и точек роста.
  • Интервью с представителями власти для обсуждения планов развития экосистемы.
  • Круглые столы с инвесторами, топ-менеджерами крупных компаний и лидерами бизнес-сообществ о проблемах и точках роста в регионе.
  • Стратегические сессии по вопросу развития региональной экосистемы технологического предпринимательства и национальной технологической инициативы с представителями власти, инновационной инфраструктуры региона, инвесторами, предпринимателями, представителями корпораций и университетов.

Команда проведет камеральную работу с полученными данными и знаниями, т. е. структурирует данные, проведет их анализ и сделает выводы.

Экспедицию возглавят Сергей Богданов (CEO YellowRockets), Алексей Маликов (A& A Capital).

Сюжеты:
Приморье
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