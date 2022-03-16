Росрыболовство готово оперативно реагировать на вызовы и снижать зависимость от импорта

У России есть надёжная база и она готова реагировать на внешние вызовы. Глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что взят курс на снижение зависимости от импорта.

По данным ведомства, промысел идёт с опережением показателей прошлого года на 5%. Кроме того выросло производство товаров глубокой переработки. Их доля в общей массе достигла 38% и превысила показатель января 2021 года (20,5%). Также Шестаков рассказал, что рыбная промышленность россии готова к ограничению экспорта и намерена продолжать курс по обновлению флота и инфраструктуры. Росрыболовство продолжает мониторинг ситуации с поставками уловов на внутренний рынок и уровнем цен, отмечает заинтересованность и ответственность предприятий в обеспечении населения отечественной рыбной продукцией.

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