Росрыболовство готово оперативно реагировать на вызовы и снижать зависимость от импорта

Росрыболовство готово оперативно реагировать на вызовы и снижать зависимость от импорта
Росрыболовство готово оперативно реагировать на вызовы и снижать зависимость от импорта
16 марта, 15:01ЭкономикаФото: 1Miтематическое фото
У России есть надёжная база и она готова реагировать на внешние вызовы. Глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что взят курс на снижение зависимости от импорта.

По данным ведомства, промысел идёт с опережением показателей прошлого года на 5%. Кроме того выросло производство товаров глубокой переработки. Их доля в общей массе достигла 38% и превысила показатель января 2021 года (20,5%).

Также Шестаков рассказал, что рыбная промышленность россии готова к ограничению экспорта и намерена продолжать курс по обновлению флота и инфраструктуры.

Росрыболовство продолжает мониторинг ситуации с поставками уловов на внутренний рынок и уровнем цен, отмечает заинтересованность и ответственность предприятий в обеспечении населения отечественной рыбной продукцией.

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