В Приморья транспортная отрасль — одна из важнейших для экономики региона и требует особого внимания и финансирования. Об этом заявил губернатор края Олег Кожемяко в ходе встречи в Москве со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Глава Приморья сообщил о снижении грузооборота морских портов примерно на 9% в начале года из-за ухода транснациональных перевозчиков, владеющих контейнеровозами и контейнерами. Однако сейчас наблюдается приток европейских грузов, которые ранее шли через западные порты. — Есть генеральные грузы, зерно, минеральные удобрения. Думаю, что вопрос разворота на восток с точки зрения реализации крупных проектов по расширению пропускной способности Транссиба — один из самых главных сейчас. Это наиболее удобный маршрут в наши порты, — отметил глава Приморья. Он добавил, что возможности строящихся портов в регионе обеспечат дополнительно до 100 миллионов тонн грузооборота в год. В связи с этим необходимо расширять Транссибирскую магистраль, в частности модернизировать участок от Волочаевки до Находки. По мнению Олега Кожемяко, это «стратегическая задача для государства». Кроме того, как считает Олег Кожемяко, необходимо шире использовать сухие терминалы, куда могут приходить крупные составы и можно осуществлять перегрузку на автотранспорт. Поэтому в настоящее время прорабатывается вопрос продолжения строительства дороги Владивосток — Находка, которая позволила бы перевозить больше грузов. В свою очередь, Валентина Матвиенко отметила, что дальневосточный регион в транспортном направлении стал, наверное, самым передовым — с учётом изменений логистики на восток. В начале июня, как уже сообщал «ЗР», Олег Кожемяко встретился в Москве с министром строительства России Иреком Файзуллиным. Они обсудили проблемы строительной отрасли региона. Особое внимание уделили возведению объектов инфраструктуры в Большом Камне и достройке долгостроев ЖСК «Остров». Ирек Файзуллин подчеркнул, что строительство промышленных парков в дальневосточных регионах — актуальная задача, она нацелена на развитие этих территорий. И Приморский край активно включён в эту работу, находит пути для дальнейшего развития.

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