«Красная» путина набирает обороты

К середине июля на Дальнем Востоке России добыто порядка 30 тысяч тонн лососей, что на 19% больше, чем за тот же период цикличного года (для горбуши — 2019 год, для остальных видов — 2020 год).

Как сообщили в пресс-службе Росрыболовства, традиционно в лидерах «красной» рыбалки по объему добычи является горбуша. Ее вылов достиг 20,2 тыс. тонн. Основной район промысла этого вида анадромных рыб— северо-восток Камчатки, где за сутки вылов достигает 3,5 тыс. тонн. Кроме того, активно развивается промысел горбуши в Магаданской области, в Охотском районе Хабаровского края и на Северных Курилах. По последним данным Росрыболовства, общий вылов нерки достиг 7,4 тыс. тонн, кеты — около 1,8 тыс. тонн. Добыча кижуча, чавычи и симы в общем составила 316 тонн. Основным районом лососевого промысла на Дальнем Востоке России является Камчатский край. Здесь взяли 88% от общего вылова на Дальнем Востоке. В Сахалинской и Магаданской областях — 2,1 тыс. тонн и 1,1 тыс. тонн соответственно. В остальных дальневосточных регионах добыто около 800 тонн. В 2020 году итоги «красной» путины назвал провальными: было добыто около 300 тысяч тонн против прогнозных 390 тыс. тонн. Этот год, по мнению ученых, обещает быть более урожайным: вылов тихоокеанских лососей может достигнуть порядка 460 тыс. тонн. И если первые итоги лососевой путины обнадеживают рыбаков, то потребители разочарованы: даже горбуша, столь популярная у приморских домохозяек за вкус и демократичную цену, переходит в ряды деликатесов. Во Владивостоке в розничной продаже уже появилась горбуша с промыслов в районе Камчатки. Правда, цена свежевыловленной рыбы зашкаливает: 420 рублей/кг за горбушу штучной заморозки, 350 — блочной. Год назад ценник был практически в два раза меньше. Конечно, это лососи нового улова, стоимость на них только формируется, но наметившаяся тенденция с ценами на дары моря явно настораживает. Так, Приморскстат зафиксировал в июне 11-ти процентный рост цен за год на рыбу и морепродукты. Для сравнения: в Приморье товары и услуги подорожали с начала года на 2,9 процентов. Кстати, Росрыболовством 2021 год объявлен Годом лосося. В ведомстве решили принять целевую программу, которая предусматривает все направления исследований, необходимые для оценки состояния запасов тихоокеанских лососей в интересах рыбохозяйственного комплекса страны. Татьяна ЯРМОЛЕНКО

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