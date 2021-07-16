За особую категорию сотрудников работодатели Приморья могут получить компенсацию

Заявку на получение субсидии работодатели Приморья могут подать с 22 июля по 20 августа. Пакет документов следует подавать в Приморский центр занятости.
Право претендовать на компенсацию есть у тех компаний и организаций, где трудятся граждане недавно освободившиеся из мест лишения свободы. При этом сотрудник должен быть принят на работу по направлению из центра занятости.
О том как правильно оформить заявку можно прочесть в специальной памятке.
После проверки пакета документов от работодателя, центр занятости либо отправляет заявку обратно на доработку, либо одобряет. После 20 августа пакет документов перенаправляется в краевое министерство профобразования и занятости населения.
Одобрение или отказ от ведомства работодателю придет в письменном уведомлении.
Более подробную информацию можно получить по телефонам: 8 (423) 220-00-18 и 8 (423) 226-86-70.
Поддержка работодателей осуществляется в рамках реализации государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020-2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере труда и занятости населения.