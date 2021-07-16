За особую категорию сотрудников работодатели Приморья могут получить компенсацию

Для приморских работодателей заработает еще одна мера финансовой поддержки. Они могут рассчитывать на компенсацию расходов на оплату труда работников, недавно освободившихся из мест заключения.

Заявку на получение субсидии работодатели Приморья могут подать с 22 июля по 20 августа. Пакет документов следует подавать в Приморский центр занятости. Право претендовать на компенсацию есть у тех компаний и организаций, где трудятся граждане недавно освободившиеся из мест лишения свободы. При этом сотрудник должен быть принят на работу по направлению из центра занятости. О том как правильно оформить заявку можно прочесть в специальной памятке. После проверки пакета документов от работодателя, центр занятости либо отправляет заявку обратно на доработку, либо одобряет. После 20 августа пакет документов перенаправляется в краевое министерство профобразования и занятости населения. Одобрение или отказ от ведомства работодателю придет в письменном уведомлении. Более подробную информацию можно получить по телефонам: 8 (423) 220-00-18 и 8 (423) 226-86-70. Поддержка работодателей осуществляется в рамках реализации государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020-2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере труда и занятости населения.

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