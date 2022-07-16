На форуме в ДФО обсудили повышение качества городской среды в Бурятии

На форуме в ДФО обсудили повышение качества городской среды в Бурятии
На форуме в ДФО обсудили повышение качества городской среды в Бурятии
Вчера, 18:53ЭкономикаФото: vk.com/buryatiaofficial
Панельная сессия «Среда для жизни как миграционный фактор» проведена организаторами VII Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики».

На мероприятии делегаты рассмотрели вопросы повышения качества городской среды в регионах Дальнего Востока. В число таких субъектов входит и Бурятия.

Исследование, проведенное Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, показало, что для жителей Дальневосточного федерального округа очень важно иметь в своих городах современные объекты социальной и культурной инфраструктуры, сообщает burunen.ru.

По словам эксперта в сфере развития городов, главы АНО «Центр развития территорий» Амурской области и модератора сессии Петра Стрельца, существует большая разница в бюджетах с крупными городами европейской части России. Городам Дальнего Востока надо играть на другом поле в своем развитии. Им необходимо удерживать людей. Россиянам нужно любить свою малую родину. Горожане хотят участвовать в принятии городских решений, им хочется чувствовать свое авторство в населенном пункте.

Мэриям городов предстоит наладить систему обратной связи с жителями. Власть должна слышать просьбы и запросы населения. В принятии решений в области градостроительства надо сократить дистанцию. В этом случае люди начнут воспринимать свои города в качестве места, где они имеют право голоса, подчеркнул Стрелец.

Собеседник издания отметил, что города Дальневосточного федерального округа должны иметь свою идентичность, уникальную структуру, архитектуру и узнаваемую городскую среду. Благодаря параметру уникальности и собственного архитектурного языка при общем соблюдении «комфортности» городам Дальнего Востока удастся поднять региональный патриотизм и привлечь новых жителей.

Ведущий научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Цзян Цзин отметила китайский опыт улучшения городской среды ради привлечения молодых кадров.

Примером для развивающихся городов Дальневосточного федерального округа должен служить китайский город Шэньчжэнь. В нём создали свободную экономическую зону, и за 40 лет ВВП Шэньчжэня подскочил с 196 миллионов юаней в 1979 году до 2,69 триллиона юаней в 2019 году. Валовой внутренний продукт на душу населения увеличился с 606 юаней до 203 500 юаней — первое место в Поднебесной. ВВП города показал рост в 334 раза при среднем по стране в 167 раз за тот же период.

Эксперты Китая отнесли к главным факторам успеха Шэньчжэня перемещение акцента на качество человеческих ресурсов и воплощение в жизнь стратегии по привлечению молодых талантов, резюмировала Цзян Цзин.

Специалисты назвали возведение комфортного и недорогого жилья отличным способом удержать активных россиян в дальневосточных городах. Чтобы добиться поставленных целей, чиновники и предприниматели должны объединить усилия.

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