На форуме в ДФО обсудили повышение качества городской среды в Бурятии

Примером для развивающихся городов Дальневосточного федерального округа должен служить китайский город Шэньчжэнь. В нём создали свободную экономическую зону, и за 40 лет ВВП Шэньчжэня подскочил с 196 миллионов юаней в 1979 году до 2,69 триллиона юаней в 2019 году. Валовой внутренний продукт на душу населения увеличился с 606 юаней до 203 500 юаней — первое место в Поднебесной. ВВП города показал рост в 334 раза при среднем по стране в 167 раз за тот же период.