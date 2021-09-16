Новая эра холодильных комплексов для рыбопродукции: «Далькомхолод» открыл инновационный терминал в Артеме

«Сегодня востребованность мощностей по хранению и переработке рыбопродукции очевидно очень велика. Поэтому этот проект родился вовремя. Благодаря инновационным технологиям, которые мы внедряем здесь, предприятие станет первым в Приморском крае, где будет работать автоматизированная шаттловая система для складов. Этот терминал построен для тех специалистов, которые не боятся шагать в будущее, прежде всего, для молодежи. Первый, самый трудный проект, мы прошли быстро, вторая и последующие очереди, будут построены до 2024 года», — сообщил Президент ГК «Аква-Ресурсы» Руслан Кондратов.