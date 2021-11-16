Покупай российское?

Покупай российское?
Покупай российское?
Сегодня, 10:06ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
Три четверти промышленных товаров в российских магазинах — импортного производства. Об этом говорится в исследовании ВШЭ, которое есть у РИА Новости.

Из расчётов были исключены продовольствие, автомобили и топливо.

— Результаты показывают, что в настоящее время доля импорта на российском рынке товаров повседневного спроса составляет около 75%. За последние пять лет этот показатель оставался довольно устойчивым и практически не изменился. Больше всего зарубежных изделий среди автозапчастей, детских игр и игрушек (свыше 90%), а также одежды и обуви (80-90%), — отмечают авторы исследования.

При этом доля импорта в продажах одежды уменьшилась — с 86,1% в 2017 году до 82% в 2021 году.

Меньше всего от заграничных поставок зависят магазины спорттоваров (48%), бытовой химии и косметики (57%), а также товаров для дома. Однако в этих категориях с 2017 года наблюдается незначительный, но стабильный рост доли импорта, указывается в исследовании.

— Несмотря на разрыв логистических и товарных цепочек, вызванных пандемией коронавируса, доля импорта в российской промтоварной рознице не уменьшилась, а в 2020 году даже несколько увеличилась по сравнению с 2019 годом — до 75,8% с 73,5%», — констатируют в ВШЭ.

— Подобные результаты имеют важное значение с точки зрения экономической политики. К примеру, в настоящее время обсуждается вопрос снижения порога беспошлинного лимита в трансграничной интернет-торговле. От этой меры ждут улучшения конкурентных позиций внутреннего ритейла, товарные ресурсы которого также формирует преимущественно импорт. Но снижение лимита не изменит структуру розницы в пользу отечественного производителя, а лишь приведет к росту цен для конечных потребителей, — считает директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления ВШЭ Марсель Салихов.

По его словам, большие объёмы импорта в рознице обусловлены ограниченными возможностями внутреннего производства, а также особенностями потребительских предпочтений россиян. Однако косвенным следствием является то, что изменение условий импорта товаров (ставки таможенных пошлин, лимиты беспошлинного ввоза и прочее) оказывают сильное влияние на конечные цены и могут стать важным фактором инфляционного давления.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
импортлегкая промышленность
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