На стратегические направления направят более солидные суммы из бюджета Владивостока

На стратегические направления направят более солидные суммы из бюджета Владивостока
На стратегические направления направят более солидные суммы из бюджета Владивостока
Сегодня, 17:59ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
Доходы бюджета-2021 столицы Приморья увеличили еще на 266 млн рублей. Это стало возможным из-за увеличения налоговых и неналоговых доходов.

На заседании думы 16 декабря депутаты поддержали корректировку бюджета и статьи перераспределения средств. В итоги на стратегические направления и важные объекты направят более солидные суммы. Так, 47 млн рублей пойдут на реконструкцию стадиона «Авангард», 48,1 млн рублей — на строительство детского сада в районе Снеговая Падь и 10,4 млн рублей — на создание дополнительных мест в детских садах для детей от 1,5 до 3 лет.

На приобретение техники для лыжной трассы направят 11,4 млн рублей, а на строительство велодорожек на острове Русском — 6 млн рублей. Самая крупная корректировка — 134 млн рублей, — пойдет на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Также на 5,3 млн рублей выросла сумма субвенций по социальной поддержке детей, оставшихся без попечения родителей.

Сюжеты:
Приморье
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