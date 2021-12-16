На стратегические направления направят более солидные суммы из бюджета Владивостока

На заседании думы 16 декабря депутаты поддержали корректировку бюджета и статьи перераспределения средств. В итоги на стратегические направления и важные объекты направят более солидные суммы. Так, 47 млн рублей пойдут на реконструкцию стадиона «Авангард», 48,1 млн рублей — на строительство детского сада в районе Снеговая Падь и 10,4 млн рублей — на создание дополнительных мест в детских садах для детей от 1,5 до 3 лет.
На приобретение техники для лыжной трассы направят 11,4 млн рублей, а на строительство велодорожек на острове Русском — 6 млн рублей. Самая крупная корректировка — 134 млн рублей, — пойдет на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Также на 5,3 млн рублей выросла сумма субвенций по социальной поддержке детей, оставшихся без попечения родителей.