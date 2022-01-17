В строительство жилья в ДФО граждане вложили свыше 70 млрд рублей

К декабрю прошлого года их количество превысило 17 тыс., тогда как годом ранее насчитывалось 6,7 тыс. счетов эскроу. За это время география проектного финансирования долевого жилищного строительства внутри макрорегиона расширилась до восьми субъектов, уточнили в Дальневосточном главке Банка России.
В общей сложности на счетах эскроу в ДФО сосредоточено более 70,5 млрд рублей, причём половина размещена на счетах дольщиков, купивших квартиры в Приморье. За год объём средств, которые хранятся на специальных банковских счетах до момента выдачи застройщиком ключей от новых квартир, увеличился почти на 45 млрд рублей.
— По последним данным, в макрорегионе раскрыто 5 817 счетов эскроу. Цифра по меркам всей страны небольшая, но для Дальнего Востока это девятикратный рост числа граждан, улучшивших свои жилищные условия благодаря безопасному механизму покупки квартиры на этапе строительства. Доверие к этой отрасли возвращается, дальневосточники видят, что сделки можно совершать без опаски потерять деньги из-за недобросовестных застройщиков, — комментирует главный эксперт аппарата главного управления Дальневосточного ГУ Банка России Ирина Баянова.
Отметим, по данным на 1 ноября 2021 года, в ДФО средняя ставка по кредитным договорам, заключённым по всем объекта строительства, — 3,94%. Отметим, самая низкая ставка в Северо-Кавказском округе — 2,92%. Самая высокая — в Центральном ФО (4,74%).