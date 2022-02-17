Проекты по переработке леса включены в приоритетный список ДФО

На заседании президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, прошедшем под руководством полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, поддержаны заявки на включение двух инвестиционных проектов в области освоения лесов в перечень приоритетных.

— Правительством России принято решение о запрете экспорта круглого леса. Мы должны предпринять все возможные усилия для того, чтобы поддержать строительство перерабатывающих мощностей. Кроме того, недавно прошло совещание по вопросу развития лесопромышленного комплекса Дальневосточного федерального округа («ЗР» подробно писал об этом.- Прим.Ред.). Уполномоченные министерства подготовят комплексный план развития лесопромышленного комплекса на территории Дальнего Востока, — отметил Юрий Трутнев. Как напомнил вице-премьер, на Дальнем Востоке реализованы 12 приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов (пять проектов в Хабаровском крае, по три проекта в Приморском крае и Республике Бурятия, один проект в Амурской области), построены и введены в эксплуатацию предприятия по производству пиломатериалов, плит, шпона, паркета, картона, целлюлозной продукции, биотоплива. В стадии реализации находятся ещё два проекта в Приморском крае и Еврейской автономной области. Фактический объём привлеченных инвестиций в указанные проекты составляет около 41 млрд рублей. Одобрены заявки на включение двух проектов в перечень приоритетных инвестиционных проектов Минпромторга России в области освоения лесов: в Республике Бурятия будет проведена комплексная модернизация действующего «Селенгинского целлюлозно-картонного комбината», на Сахалине компания «Евразлес» создаст современное деревообрабатывающее предприятие. Проект проведения комплексной модернизации действующего целлюлозно-картонного комбината (ЦКК) в посёлке Селенгинск Республики Бурятия направлен на повышение качества готовой продукции и снижение себестоимости продукции. В частности, планируется увеличение производства тарного картона и бумаги на 40 тыс. тонн в год (со 110 до 150 тыс. тонн в год). В настоящее время уже реализуется программа технического перевооружения (приобретена часть оборудования и техники). Инвестор готов вложить в модернизацию ЦКК более 2,1 млрд рублей. Из них 535,5 млн рублей уже вложены. Компания «Евразлес» планирует реализовать проект на базе промышленной площадки в Южно-Сахалинске. В рамках проекта планируется производить лесозаготовку, глубокую деревообработку, осуществлять мероприятия по восстановлению лесов. Уже разработана концепция проекта, подобрано два земельных участка под организацию промышленных площадок и ведётся их оформление. Предприятие будет выпускать химико-термомеханическую массу, плиты ДСП и ОСП, CLT-панели, древесно-полимерный композит, древесный уголь, топливные гранулы. Объём инвестиций в создание производства составит более 13 млрд рублей. Будет создано 239 рабочих мест. — Важно, чтобы эти проекты не простаивали, чтобы они действительно реализовывались, положительно влияли на развитие экономики региона, были полезны людям, которые в этих регионах живут, — подчеркнул Юрий Трутнев.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter