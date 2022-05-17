Москва станет доступнее на четверть

Аэрофлот в преддверии летних отпусков и школьных каникул снижает на 25% стоимость билетов по программе субсидированных перевозок на маршрутах между пунктами ДФО и Москвой.

Тарифы снижаются по всем видам субсидированных программ, и будут действовать для перевозок с 17 мая по 30 июня 2022 года на рейсах Аэрофлота, а также на рейсах авиакомпании «Россия» по маршрутам между Владивостоком, Петропавловск-Камчатским, Хабаровском, Южно-Сахалинском, Магаданом, Якутском и Москвой. В пресс-службе авиакомпании уточняют, что снижение стоимости тарифов не распространяется на сбор за предоставление услуг автоматизированных систем бронирования и аэропортовый сбор. Забронировать и купить билеты можно на сайте Аэрофлота, в мобильном приложении, в офисах собственных продаж авиакомпании и у агентов. Время оформления созданных бронирований составляет до 7 суток. Кроме того, в авиакомпании обращают внимание, что при бронировании билета по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования приобрести его будет возможно только при личном обращении в офис продаж авиакомпании. Справка «ЗР» Новая стоимость при покупке билета в одну сторону составит: В одну сторону Социальные категории (взрослые) Дети до 12 лет Жители ДФО (взрослые) Дети до 12 лет Владивосток — Москва 5550 4165 7650 4165 Петропавловск-Камчатский — Москва 5625 4220 7650 4220 Хабаровск — Москва 5400 4050 7650 4050 Южно-Сахалинск — Москва 5475 4110 7650 4110 Магадан — Москва 5400 4050 7650 4050 Якутск — Москва 5250 3940 6900 3940

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