Москва станет доступнее на четверть

Тарифы снижаются по всем видам субсидированных программ, и будут действовать для перевозок с 17 мая по 30 июня 2022 года на рейсах Аэрофлота, а также на рейсах авиакомпании «Россия» по маршрутам между Владивостоком, Петропавловск-Камчатским, Хабаровском, Южно-Сахалинском, Магаданом, Якутском и Москвой.
В пресс-службе авиакомпании уточняют, что снижение стоимости тарифов не распространяется на сбор за предоставление услуг автоматизированных систем бронирования и аэропортовый сбор.
Забронировать и купить билеты можно на сайте Аэрофлота, в мобильном приложении, в офисах собственных продаж авиакомпании и у агентов. Время оформления созданных бронирований составляет до 7 суток.
Кроме того, в авиакомпании обращают внимание, что при бронировании билета по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования приобрести его будет возможно только при личном обращении в офис продаж авиакомпании.
Справка «ЗР»
Новая стоимость при покупке билета в одну сторону составит:
|
В одну сторону
|
Социальные категории (взрослые)
|
Дети до 12 лет
|
Жители ДФО (взрослые)
|
Дети до 12 лет
|
Владивосток — Москва
|
5550
|
4165
|
7650
|
4165
|
Петропавловск-Камчатский — Москва
|
5625
|
4220
|
7650
|
4220
|
Хабаровск — Москва
|
5400
|
4050
|
7650
|
4050
|
Южно-Сахалинск — Москва
|
5475
|
4110
|
7650
|
4110
|
Магадан — Москва
|
5400
|
4050
|
7650
|
4050
|
Якутск — Москва
|
5250
|
3940
|
6900
|
3940