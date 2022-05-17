Москва станет доступнее на четверть

Москва станет доступнее на четверть
Москва станет доступнее на четверть
Сегодня, 10:13ЭкономикаФото: 1Mi
Аэрофлот в преддверии летних отпусков и школьных каникул снижает на 25% стоимость билетов по программе субсидированных перевозок на маршрутах между пунктами ДФО и Москвой.

Тарифы снижаются по всем видам субсидированных программ, и будут действовать для перевозок с 17 мая по 30 июня 2022 года на рейсах Аэрофлота, а также на рейсах авиакомпании «Россия» по маршрутам между Владивостоком, Петропавловск-Камчатским, Хабаровском, Южно-Сахалинском, Магаданом, Якутском и Москвой.

В пресс-службе авиакомпании уточняют, что снижение стоимости тарифов не распространяется на сбор за предоставление услуг автоматизированных систем бронирования и аэропортовый сбор.

Забронировать и купить билеты можно на сайте Аэрофлота, в мобильном приложении, в офисах собственных продаж авиакомпании и у агентов. Время оформления созданных бронирований составляет до 7 суток.

Кроме того, в авиакомпании обращают внимание, что при бронировании билета по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования приобрести его будет возможно только при личном обращении в офис продаж авиакомпании.

Справка «ЗР»

Новая стоимость при покупке билета в одну сторону составит:

В одну сторону

Социальные категории (взрослые)

Дети до 12 лет

Жители ДФО (взрослые)

Дети до 12 лет

Владивосток — Москва

5550

4165

7650

4165

Петропавловск-Камчатский — Москва

5625

4220

7650

4220

Хабаровск — Москва

5400

4050

7650

4050

Южно-Сахалинск — Москва

5475

4110

7650

4110

Магадан — Москва

5400

4050

7650

4050

Якутск — Москва

5250

3940

6900

3940

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
ВладивостокАэрофлот
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