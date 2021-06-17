Самый крупный агрокомплекс Восточной Сибири и Дальнего Востока нуждается в поддержке приморского правительства

В Приморье к запуску готовится крупный агропромышленный комплекс по производству свинины. Готовность к вводу в эксплуатацию составляет 93-99 процентов, однако часть задач остается нерешенной и требует вмешательства региональных властей.

«Это возможность не только закрыть потребность жителей нашего края в мясе, но и поставок в другие регионы и на экспорт», — обозначил важность агрокомплекса губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Запуск производства намечен на сентябрь 2021 года. Однако некоторые задачи все еще не решены. На совещании 16 июня, председатель совета директоров группы компаний «РусАгро» рассказал о возникших сложностях главе Приморья Олегу Кожемяко. Во время строительства комплекса были частично разрушены подъездные пути, кроме того, весьма неспешно идет электрификация объектов и проходят мероприятия по обеспечению ветеринарной защиты. Помощь в разрешении этих проблем окажет правительство Приморья. Новый агрокомплекс включает в себя комбикормовый завод, несколько свинокомплексов и племенную ферму. На предприятии уже трудятся 600 человек. К концу 2021 года запланировано производство более 8 тысяч тонн свинины. За год такой агрокомплекс может производить до 75 тысяч тонн мяса. Стоимость инвестиций в проект составила более 43 миллиардов рублей. По словам губернатора, проект имеет важное значение для Приморского края, ведь в прошлом регион попадал в ситуацию, когда лишился собственного производства свинины. «Необходимо провести большую работу, ведь край еще не сталкивался с такими объемами. Мы приняли решение направить денежные средства на ремонт подъездных дорог, в частности, Михайловка–Турий Рог», — озвучил решение о помощи Олег Кожемяко. Краевой глава отметил, что новый агрокомплекс даст приморью 1400 новых рабочих мест, а регион сможет давать около 120 тысяч тонн мяса.

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