Банк России: продовольственные ярмарки замедляют рост цен

Годовая инфляция в августе ускорилась в большинстве российских регионов, но есть и исключения из общего тренда, свидетельствуют материалы Банка России.

Как поясняет регулятор, Значимое влияние на динамику инфляции в августе оказал высокий спрос, позволивший переносить в цены возросшие издержки производителей. Из-за повышенного спроса на многие товарные группы дорожали и промтовары и продовольствие. При этом, как отмечается в сообщении Центробанка, рост цен на стройматериалы, максимально заметный в предыдущие месяцы, значительно замедлился. Существенный вклад в удорожание питания, внесли мясопродукты. Это, по мнению аналитиков Банка России, обусловлено переносом в цены издержек производителей на компоненты кормов, ветеринарные препараты, упаковочные материалы, а также локальными ухудшениями эпизоотической ситуации. Ускорение инфляции в августе отмечалось во всех федеральных округах, кроме Уральского, где замедлился рост цен на продовольственные товары и услуги. Наибольшее ускорение инфляции в августе наблюдалось в регионах Северного Кавказа, в основном из-за цен на непродовольственные товары. Banki.ru приводит мнение одного из экспертов, комментирующих замедление инфляции, в отличие от других регионов центра России, в Калужской области. Как рассказала порталу управляющая региональным отделением ЦБ, во многом это произошло благодаря увеличению количества продовольственных ярмарок, очень популярных у калужан. — Предоставление торговых мест на более чем 80 ярмарках позволило местным фермерам и садоводам реализовать продукцию с меньшей наценкой. В итоге сезонное удешевление фруктов и овощей в Калуге было более заметно, чем в других регионах, — отметила эксперт.

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