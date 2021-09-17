Дополнительную субсидию на ремонт дороги получит Пожарский район

Такое поручение краевому министерству транспорта и дорожного хозяйства дал губернатор Приморья Олег Кожемяко во время личного приема граждан в муниципалитете, где он побывал 15 сентября.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительстве, с просьбой привести в порядок проблемный участок дороги Федосьевка–Верхний Перевал с 22 по 45 километры обратился председатель районного совета ветеранов Амлет Казаросян. Как пояснили специалисты, трасса находится в краевом и муниципальном ведении. По словам главы Пожарского района Владимир Козака, привести ее в порядок планируется до ноября этого года. — Причем мы делаем большой объем работ — кроме того, что отсыпаем и грейдируем участки дороги, еще убираем пучины грунта, чистим кюветы, прокладываем водоотводные трубы, — рассказал руководитель территории, добавив, что на следующий год ее ремонт будет продолжен. Параллельно этой дорогой будут заниматься и краевые дорожные организации. Как подчеркнул Олег Кожемяко, дорогу нужно не только отремонтировать, но и добросовестно содержать. — Трасса частично районная, поэтому на следующий год предусмотрите муниципалитету субсидию в 15 миллионов рублей на ее содержание, — поручил глава региона приморскому Минтрансу. Отметим, до конца года в Приморье дополнительно планируют отремонтировать 36 километров дорог. Средства на это выделены из федерального бюджета. В краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства добавили, что регион дополнительно получил 500 миллионов рублей на модернизацию улично-дорожной сети. На эти деньги будут отремонтированы дороги общей протяженностью более 36 километров в Лесозаводском городском округе, Пограничном и Тернейском муниципальных округах, Надеждинском районе. Дорожникам предстоит убрать пучины грунта, сделать водоотведение, уложить асфальт. Сейчас завершается отбор подрядчиков, а все работы планируется завершить до конца года, уточнил руководитель министерства Виктор Свяченовский. Напомним, в Приморье идет реализация государственной программы края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020–2027 годы.

Материалы по теме: Подписанному верить: На ремонт дорог и фасадов Владивосток получит более 700 млн рублей

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter