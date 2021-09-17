Рост цен в августе установил новый пятилетний рекорд

Рост цен в августе установил новый пятилетний рекорд
Рост цен в августе установил новый пятилетний рекорд
Сегодня, 10:19ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
Об этом заявила в интервью порталу «РБК» председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, инфляция ускоряется с осени 2020 года, когда она превысила 4%, которые регулятор обозначил в качестве своей цели. В июне рост цен увеличился с 6 до 6,5%, а к августу достиг 6,7% годовых, приблизившись к максимумам пятилетней давности. Банк России, реагируя на ускорение инфляции, в течение 2021 года повысил ставку с 4,25 до 6,75% и не исключил ее дальнейший рост.

— По нашей оценке, мы находимся на пиковых значениях годовой инфляции, а в четвертом квартале ожидаем снижения инфляции, — сказала глава Центробанка. При этом она не исключила, что в сентябре инфляция может быть в районе 7%.

Сюжеты:
Приморье
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