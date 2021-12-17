Бюджет Приморья пополнился на 300 миллионов благодаря решению проблем новостроев.

«До конца текущего года планируется ввод в эксплуатацию последнего долгостроя в Снеговой Пади. По согласованию с дольщиками сперва будут сданы панельные блок-секции, сдача монолитной вставки запланирована на февраль. В 2022-м, после постановки домов на кадастровый учет, мы осчастливим около 650 семей, введем в эксплуатацию около 50 тысяч квадратных метров жилья», – отметила Оксана Немцева.