Бюджет Приморья пополнился на 300 миллионов благодаря решению проблем новостроев.

Бюджет Приморья пополнился на 300 миллионов благодаря решению проблем новостроев.
Бюджет Приморья пополнился на 300 миллионов благодаря решению проблем новостроев.
Сегодня, 12:35ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
Об этом сообщила в рамках пресс-конференции по итогам 2021 года заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Приморского края», представитель фонда Оксана Немцева.

За три года при содействии Фонда поддержки обманутых дольщиков Приморского края достроены 14 многоквартирных домов, сданы в эксплуатацию 150 тысяч квадратных метров жилья. В правах восстановлены 2 064 семьи дольщиков.

В 2021 году фонд обеспечивает завершение строительства 10 проблемных объектов во Владивостоке, планируемых к вводу в эксплуатацию в 2021-2022 годах, – это ЖК «Олимп» (улица Грибоедова, 46), дом №1 в ЖК «Снеговая Падь. Комплекс Д» и восемь многоквартирных домов ЖСК «Остров».

«До конца текущего года планируется ввод в эксплуатацию последнего долгостроя в Снеговой Пади. По согласованию с дольщиками сперва будут сданы панельные блок-секции, сдача монолитной вставки запланирована на февраль. В 2022-м, после постановки домов на кадастровый учет, мы осчастливим около 650 семей, введем в эксплуатацию около 50 тысяч квадратных метров жилья», – отметила Оксана Немцева.

С 2019 по 2021 год было выделено 3,5 миллиарда рублей на завершение строительства проблемных объектов. Из краевых средств было выделено 1,3 миллиарда, из федеральных — 2,2 миллиарда.

Работа Фонда поддержки обманутых дольщиков Приморья предполагает возвратность денежных средств.

При этом деятельность Фонда поддержки обманутых дольщиков Приморского края предполагает возвратность денежных средств – на сегодняшний день в бюджет региона поступило уже 310 миллионов рублей.

«Введя в эксплуатацию проблемные объекты, мы построили около 400 квартир, которые перешли в собственность Приморского края. Затем они были переданы федеральным органам и их подведомственным организациям, которые смогли обеспечить своих работников служебным жильем», – сообщила Оксана Немцева.

Часть квартир во введенных домах ЖК «Снеговая Падь. Комплекс Д», по ее словам, была передана детям-сиротам. Еще 3 тысячи квадратных метров жилья, введенных в эксплуатацию, перешли в собственность Приморского края и планируются к использованию для социальных нужд: полицейских постов, медицинских пунктов и прочего.

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Приморье
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