Принят главный финансовый документ Приморья

Предварительное рассмотрение бюджета но 2022 год рассматривали вместе с жителямим региона и краевыми парламентариями. После серии общественных слушаний, на которых приморцы делились проблемами и пожеланиями, в документ были включены расходы по основным направлениям социальной политики. Бюджет, по запросам граждан, был увеличен на 6,7 миллиарда рублей.
Проект уже прошел первое слушание еще в ноябре, однако некоторые изменения вынудили депутатов вернуться к первоначальной редакции.
«Вынуждены вернуться сегодня к процедуре первого чтения. Это связано с тем, что параметры проекта бюджета изменились в сторону увеличения доходов. За этот период в отношении Приморского края была узаконена дополнительная финансовая помощь из федерального бюджета в объеме 3,3 миллиарда рублей. Естественно, зеркально на эту же сумму у нас увеличиваются и расходы», – подчеркнула председатель правительства края Вера Щербина.
Дополнительные средства федерального бюджета в 2022 году будут направлены министерству транспорта и дорожного хозяйства:
Министерству жилищно-коммунального хозяйства предусмотрели еще 1,6 миллиарда рублей на предоставление субсидии муниципалитетам для реализации проекта «1000 дворов».
Министерство экономического развития дополнительно получит почти 75 миллионов рублей на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, министерству лесного хозяйства и охраны объектов животного мира – 287 миллионов рублей на меры по пожарной безопасности и тушение лесных пожаров и 3 миллиона рублей на увеличение площади лесовосстановления.
«Это заслуга лично Губернатора Приморья и Правительства края. У нас есть недофинансирование лесной отрасли, так как это полномочия федеральные. Мы активно работали с ними по этому вопросу и смогли привлечь дополнительные средства», – подчеркнула Вера Щербина.
Министерству образования Приморья дополнительно получит 71 миллион рублей на строительство и эксплуатацию школы на 450 мест в ЖК «Формат» поселка Зима Южная Надеждинского района на условиях концессии и 22,9 миллиона рублей на бесплатное горячее питание школьников младших классов.
Министерству профессионального образования и занятости населения, а также минздраву предусмотрели почти 120 миллионов рублей на ежемесячные выплаты за классное руководство педагогическим работникам в колледжах. Министерству труда и социальной политики – 61,4 миллиона рублей на осуществление полномочий по обеспечению жильем. Министерству имущественных и земельных отношений – 15,7 миллиона рублей на подготовку проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ.
На строительство гидротехнических сооружений дополнительно из федерального бюджета будет направлено 574,5 миллиона рублей. Средства пойдут на защиту от наводнений Лесозаводского городского округа и сел Рощино и Вострецово, а также строительство защитной дамбы Горные ключи Кировского района и инженерную защиту от затопления микрорайона «Семь ветров» в Уссурийске.
На обеспечение комплексного развития сельских территорий выделено 341,2 миллиона рублей – речь о строительстве детского сада в поселке Зима Южная, специализированного комплекса единоборств в селе Вольно-Надеждинское, сельского дома культуры в поселке Западный, объекта ЖКХ в Надеждинском районе, капитальных ремонтах учреждений соцсферы.
На повышение с 1 января 2022 года заработной платы работников отрасли лесного хозяйства, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и ветеринарии предусмотрено на год более 1 миллиарда рублей счет дотации из федерального бюджета.
За счет увеличения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из федерального бюджета увеличены расходы на строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства. Так, по поручению Президента Российской Федерации 383,7 миллиона рублей пойдут на строительство сетей водоснабжения и водоотведения в селе Воздвиженка, 26,4 миллиона рублей – на реконструкцию водовода в Большом Камне.
Кроме того, за счет краевого бюджета в 2022 году перераспределены 200 миллионов рублей на строительство участка дороги Владивосток–Находка–порт Восточный, софинансируемой из федерального бюджета.
Перераспределены 100 миллионов рублей, предусмотренные на поддержку муниципальных программ по благоустройству, с межбюджетных трансфертов местным бюджетам на управляющие компании.
Таким образом, основные параметры проекта главного финансового документа Приморского края на предстоящие три года, после корректировок, составили:
Документ одобрен большинством голосов краевых депутатов. Он вступит в законную силу 1 января 2022 года.