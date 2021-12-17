Принят главный финансовый документ Приморья

«Вынуждены вернуться сегодня к процедуре первого чтения. Это связано с тем, что параметры проекта бюджета изменились в сторону увеличения доходов. За этот период в отношении Приморского края была узаконена дополнительная финансовая помощь из федерального бюджета в объеме 3,3 миллиарда рублей. Естественно, зеркально на эту же сумму у нас увеличиваются и расходы», – подчеркнула председатель правительства края Вера Щербина.