В Приморье резко подорожали спички

В Приморье резко подорожали спички
В Приморье резко подорожали спички
Сегодня, 09:53ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
Цены на товары и услуги в Приморье в ноябре выросли на 1% к предыдущему месяцу, и на 6,5% — с начала года.

При этом, как подсчитали в Приморскстате, продукты питания подорожали на 1,8%. Овощи с начала года подорожали на 15%, наибольший рост цен отмечен на свежие помидоры и огурцы — 24-26%. Морковь, картофель, капуста белокочанная свежая стали дороже на 6-11%.

Промышленные товары и услуги в ноябре стали в целом дороже на полпроцента. Рост цен был отмечен на отдельные виды сезонной одежды и обуви для детей дошкольного возраста на 1-2%. Подорожали порошок стиральный, мыло хозяйственное и туалетное, краска для волос на 2-3%. Спички продолжают дорожать (на 4%), с начало года рост цен на них составил 15%.

На 1% за месяц наблюдалось увеличение цен на бензин автомобильный всех марок, на дизельное топливо — на 4%. Легковой автомобиль иностранной марки подорожал на 2%.

Снизилась стоимость проживания в гостинице 3* на 8%, в гостинице 4-5* — на 15%. Возросла годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО) на 2%, санаторно-оздоровительные услуги подешевели — на 3%.

Сюжеты:
Приморье
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