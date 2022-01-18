Изъяны теплотрассы во Владивостоке выявляли с вертолёта

Приморские тепловые сети обследовали теплотрассы во Владивостоке с высоты птичьего полёта. С помощью мощного тепловизора, установленного на вертолете, энергетики проверили состояние трубопровода в одном из районов города.

— Тепловая инфракрасная аэросъёмка (ТИКАС) — метод не новый для западной части России, а вот на Дальнем Востоке такое сделано впервые. Для пробного исследования мы взяли зону теплоснабжения от Владивостокской ТЭЦ-2 — это Первомайский район. Площадь обследования составила 30 кв. км. Сам полёт занял 3 часа, результаты обследования мы получали по мере расшифровки данных, — рассказал начальник производственно-технического отдела СП «Приморские тепловые сети» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Дмитрий Бондарь. Результат исследования — изображения участков тепловых сетей с высокими теплопотерями, причиной которых могут являться скрытые повреждения, нарушение или отсутствие теплоизоляции. — Есть повреждения на сетях, которые видны глазу, а есть те, о которых можно лишь догадываться, увидев по приборам учёта повышенную подпитку. Всё это влияет на итоговое качество предоставления коммунальной услуги потребителям. В ходе ТИКАС в режиме экспресс-диагностики были выявлены 117 участков высоких теплопотерь — на магистральных и разводящих подземных тепловых сетях, — добавил заместитель директора по теплоснабжению СП «Приморские тепловые сети» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Василий Гордиенко. Полученные данные энергетики передали в компании, которые отвечают за транспортировку теплоресурса, обязав выполнить ремонтные работы на теплотрассах, чтобы улучшить качество оказываемых услуг. Справка «ЗР» Филиал «Приморская генерация» АО «ДГК» — основной производитель электрической и тепловой энергии в южном Приморье. В структуру филиала входят: Владивостокская ТЭЦ-1, Владивостокская ТЭЦ-2, объединенная котельная «Северная», ТЭЦ «Восточная», Артёмовская ТЭЦ и Партизанская ГРЭС. «Приморская генерация» обсуживает 195 км тепловых сетей во Владивостоке, 209 км — в Артёме и 93 км — в Партизанске.

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