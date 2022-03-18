Краевые власти: запасов продовольствия хватит на два месяца

Краевые власти: запасов продовольствия хватит на два месяца
Краевые власти: запасов продовольствия хватит на два месяца
Сегодня, 12:10ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
В Приморье созданы запасы по основным группам социально значимых категорий товаров: сахар — более 150 тонн, мука и рис — более 100 тонн, гречка — более 170 тонн.

В пресс-службе правительства края сообщили, что есть договорённость с крупными национальными компаниями о поставке социально значимых продовольствия и промтоваров в наш регион. Например, группа компаний «Русагро» готова обеспечить край сахаром. Около полутора тысяч тонн продукта планируется отправить ещё до конца марта в адрес оптово-розничных торговых предприятий Приморья.

В Приморье в целом, по данным краевого правительства, запасов продовольствия, если их совсем не пополнять, хватит на 60 дней, бытовой химии до 90 дней.

Краевые власти отмечают, что поставки социально значимых категорий товаров в Приморье продолжаются. Все товары в необходимом количестве есть как на складах, так и на пути в регион.

Отметим, как уже писал «ЗР» в последнее время в розничных магазинах края отмечен резко возросший спрос на продовольственные продукты. И, хотя товаров выкладывают на прилавках в обычном объёме, некоторые разбирают в считанные часы. Чтобы поставить заслон спекулятивным настроениям, торговые сети Приморья ввели лимит отпуска отдельных товаров в одни руки.

По информации регионального министерства промышленности и торговли, запасы продовольствия розничных сетей позволяют обеспечивать бесперебойное снабжение покупателей в плановом режиме. Однако из-за спекулятивного спроса торговым сетям пришлось ввести ограничения на отпуск товаров.

Так, в супермаркетах «Самбери» и «Реми» теперь каждый покупатель может купить:

— сахар — 2 килограмма;

— масло растительное — 2 литра;

— мука — 2 килограмма;

— соль — 2 килограмма;

— крупа гречневая — 2 килограмма;

— рис — 2 килограмма;

— макаронные изделия — 2 килограмма;

— сайра Госрезерв — 10 банок;

— смеси для детского питания — 3 банки;

— подгузники — 5 упаковок.

Напомним, в Приморье работает круглосуточная «горячая линия» по регулированию цен. По номеру: 8 (423) 260-75-15, можно оставить сообщение о фактах завышения цен на продукты и иные товары в магазинах региона.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
Приморьепродукты
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