Краевые власти: запасов продовольствия хватит на два месяца

В Приморье созданы запасы по основным группам социально значимых категорий товаров: сахар — более 150 тонн, мука и рис — более 100 тонн, гречка — более 170 тонн.

В пресс-службе правительства края сообщили, что есть договорённость с крупными национальными компаниями о поставке социально значимых продовольствия и промтоваров в наш регион. Например, группа компаний «Русагро» готова обеспечить край сахаром. Около полутора тысяч тонн продукта планируется отправить ещё до конца марта в адрес оптово-розничных торговых предприятий Приморья. В Приморье в целом, по данным краевого правительства, запасов продовольствия, если их совсем не пополнять, хватит на 60 дней, бытовой химии до 90 дней. Краевые власти отмечают, что поставки социально значимых категорий товаров в Приморье продолжаются. Все товары в необходимом количестве есть как на складах, так и на пути в регион. Отметим, как уже писал «ЗР» в последнее время в розничных магазинах края отмечен резко возросший спрос на продовольственные продукты. И, хотя товаров выкладывают на прилавках в обычном объёме, некоторые разбирают в считанные часы. Чтобы поставить заслон спекулятивным настроениям, торговые сети Приморья ввели лимит отпуска отдельных товаров в одни руки. По информации регионального министерства промышленности и торговли, запасы продовольствия розничных сетей позволяют обеспечивать бесперебойное снабжение покупателей в плановом режиме. Однако из-за спекулятивного спроса торговым сетям пришлось ввести ограничения на отпуск товаров. Так, в супермаркетах «Самбери» и «Реми» теперь каждый покупатель может купить: — сахар — 2 килограмма; — масло растительное — 2 литра; — мука — 2 килограмма; — соль — 2 килограмма; — крупа гречневая — 2 килограмма; — рис — 2 килограмма; — макаронные изделия — 2 килограмма; — сайра Госрезерв — 10 банок; — смеси для детского питания — 3 банки; — подгузники — 5 упаковок. Напомним, в Приморье работает круглосуточная «горячая линия» по регулированию цен. По номеру: 8 (423) 260-75-15, можно оставить сообщение о фактах завышения цен на продукты и иные товары в магазинах региона.

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