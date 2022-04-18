Аграрии Приморья за неделю засеяли больше половины запланированных площадей

По данным министерства сельского хозяйства Приморского края, участие в посевной кампании принимаю 14 муниципальных образований. Всего за одну неделю аграрии посеяли более, чем 19 тысяч гектаров пшеницы, ячменя и овса. Это 51% от запланированных площадей.