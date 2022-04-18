Аграрии Приморья за неделю засеяли больше половины запланированных площадей

Аграрии Приморья за неделю засеяли больше половины запланированных площадей
Аграрии Приморья за неделю засеяли больше половины запланированных площадей
Сегодня, 15:52ЭкономикаФото: pxhere.com тематическое фото
Сельхозпроизводители Приморского края за одну неделю засеяли более половины запланированных площадей. В регионе приступили к севу ранних зерновых культур.

По данным министерства сельского хозяйства Приморского края, участие в посевной кампании принимаю 14 муниципальных образований. Всего за одну неделю аграрии посеяли более, чем 19 тысяч гектаров пшеницы, ячменя и овса. Это 51% от запланированных площадей.

«Больше всего зерна посеяли аграрии Хорольского муниципального округа — 4 340 гектаров, Уссурийского городского округа — 3 241 гектар, Михайловского района — 2 681 гектар, Октябрьского муниципального округа — 2 273 гектара, Черниговского района — 2 216 гектаров», — уточнили в ведомстве.

Скоро стартует посевная на северных территориях края. Завершить кампанию планруют в мае.

В планах сельхозпроизводителей Приморского края засеять соей, кукурузой, ранними зерновыми и другими культурами более 482 тысяч гектаров полей, что на 6,5 тысяч гектаров больше уровня 2021 года.

Ранее «Золотой Рог» писал, что приморские аграрии планируют увеличить посевы экспортных культур, даже в непростых условиях антироссийских санкций.

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