Развивать Владивосток будут при помощи государства и бизнеса

Проекты по благоустройству городских пространств и инфраструктурной среды, а также развитию туризма во Владивостоке будут воплощать с помощью инструментов государственно-частного партнёрства (ГЧП), сообщили в мэрии.

Речь, в частности, идет о береговой линии в бухте Аякс, прибрежной зоне мыса Ахлёстышева, парке Минного городка и набережной Спортивной гавани — эти территории вошли в перечень объектов, по которым в 2021 году планируется заключение концессионных соглашений. В управлении туризма, инвестиций и городской среды администрации приморской столицы отметили, что это решение даст возможность привлечь объем внебюджетных инвестиций в развитие и содержание вышеперечисленных территорий. «Плюсы концессионных соглашений заключаются в том, что город и его жители получат доступные и благоустроенные общественные пространства, а предпринимателям, в свою очередь, после завершения строительства и благоустройства представится возможность извлекать прибыль от эксплуатации объектов на долгосрочных условиях», — рассказала глава управления туризма, инвестиций и городской Наталья Руденко. По её словам, после окончания срока концессионного соглашения объект вернётся муниципалитету. В рамках ГЧП на этих участках могут быть созданы объекты образования, культуры, спорта, социально-культурного назначения, объекты, используемые для организации отдыха граждан и туризма. Перечень объектов, в отношении которых могут быть заключены концессионные соглашения, размещается на сайте www.torgi.gov.ru. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель могут выступить с частной концессионной инициативой по выбранной территории. Стоит отметить, что во Владивостоке на основе государственно-частного партнерства планируют реализовать пилотный проект по обустройству и замене системы освещения. По мнению и. о. главы Владивостока Константина Шестакова, сотрудничество на основе ГЧП помогает оперативно решать важные городские вопросы.

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