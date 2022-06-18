Глава Росрыболовства объяснил, какая рыба подешевела и почему

В Дальневосточном регионе упали в цене минтай, сельдь и треска. Эксперты рынка объясняют это укреплением курса рубля и слабой торговой активностью трейдеров и переработчиков.

В Росрыболовстве сообщили, что стоимость трески в опте снизилась на 2% до 230 рублей за килограмм, минтая — на 2,4%, до 83 рублей, тихоокеанской сельди — на 1,2%, до 65 рублей. Начало «красной» путины, а также нереализованные товарные запасы с прошлой рыбалки будут способствовать и удешевлению лососёвых, уверили в ведомстве, правда, не назвав ни объёмов вылова на сегодня, ни цен рыбаков на свежий улов горбуши, кеты, кижуча и нерки. Заметим, что в рыбных рядах одного из рынков Владивостока уже появились первые партии лососевых с «красной» путины-2022. Ассортимент пока скуден, цены такие: свежая горбуша по 290 рублей за кг, сима — по 750 рублей за кг. Горбушей из старых запасов торгуют по 150 рублей. Между тем глава Росрыболовства Илья Шестаков, выступая на площадке Петербургского международного экономического форума, осудил аппетиты торговых сетей. Он заявил в интервью НТВ, что после укрепления рубля стоимость морепродуктов, по которой производители её реализуют на внутреннем рынке, сильно упала. — На сегодня сложилась самая низкая за последние 6-7 лет цена на многие группы рыбопродукции, — заявил Илья Шестаков. — Но в торговых сетях рыба не подешевела. Ритейл оправдывается тем, что на прилавках ещё прошлые партии рыбы, закупленные во время пиковых значений стоимости продукта. Глава Росрыболовства заметил, что Шестаков заверил, что правительство работает над тем, чтобы умерить аппетиты торговых сетей. Одна из таких мер — вывоз с территории Дальнего Востока рыбопродукцию в западную часть страны. Правительство субсидирует железнодорожные тарифы на провоз мороженой рыбы, чтобы как можно больше её вывезти, заполнить внутренний рынок, — пояснил глава Росрыболовства. Хотелось бы, чтобы и ритейл должным образом реагировал на те усилия, которые прилагает правительство для удешевления рыбной продукции, надеется Илья Шестаков. Напомним, «красная» путина-2022 стартовала 1 июня. В этом году наука рекомендует освоить в Дальневосточных морях 322 тыс. тонн тихоокеанских лососей: 190 тыс. тонн горбуши, 90 тыс. тонн кеты, 33 тыс. тонн нерки и 8 тыс. тонн кижуча. В Приморье к промышленному вылову лососей приступили с 5 июня, общий прогноз вылова для всего края составляет чуть более 2 тыс. тонн.

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