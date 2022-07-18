Существенный толчок развития туризма на Дальнем Востоке увидели представители отрасли

Дальневосточные резиденты ТОР и Свободного порта Владивосток, инвестирующие в туристские проекты, прислали свыше 70 предложений для дальнейшей их проработки и включения в отраслевую сессию ВЭФ-2022

Круглый стол о развитии туротрасли провели Минвостокразвития и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики. Обсуждение провели в рамках подготовки к отраслевой сессии VII Восточного экономического форума, который пройдёт во Владивостоке 5 - 8 сентября. Как отметил статс-секретарь — заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков, власти страны уделяют особое внимание развитию туризма. «На сегодняшний день проработана часть предложений по итогам ВЭФ-2021, получивших статус поручений президента России. В их число вошло понижение для резидентов территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток тарифов страховых взносов с момента привлечения работников, а не с момента подписания соглашений, в том числе для действующих инвесторов в отрасли туризма», – напомнил замминистра. Среди принятых мер он назвал снижение ставки налога на добавленную стоимость для организаций туристской отрасли – для гостиниц установлена льгота в 0 % НДС на 5 лет. Принято решение об удвоении туристического кешбэка для путешествий по Дальнему Востоку – до 40 %. Продолжается работа по предоставлению из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов в связи с предоставлением инвесторам, которые строят на территориях Дальневосточного федерального округа гостиницы с номерным фондом менее 120 номеров, кредитов по льготным ставкам, рассказал Павел Волков. Дальнейшей проработки требуют такие важные направления, как круизный туризм и транспортная доступность; льготные кредиты в сфере туризма и компенсация затрат на перевозку стройматериалов из других регионов страны; внесение изменений в водный и лесной кодексы, отметили участники обсуждения перспектив развития отрасли. Вопросы развития туризма на Дальнем Востоке требуют комплексного подхода, уверенность в этом высказал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов. Поскольку себестоимость строительства на Дальнем Востоке отличается от других регионов страны, он предложил пересмотреть сроки действия льгот для резидентов территорий опережающего развития, которые реализуют турпроекты, с момента операционной деятельности – не 5 лет, а 15. Также отмечено, что обнуление НДС для туробъектов (нулевая ставка начала действовать с 1 июля 2022 года) должно распространяться на всю деятельность гостиничного предприятия, а не отдельные виды услуг. Ещё одно предложение касалось подготовки кадров для отрасли. «Дальний Восток должен стать местом эксперимента по внедрению практико-ориентированного подхода к образованию в туризме и гостиничном бизнесе. Неинтересно бизнесу ждать студента четыре года, пока он чему-то научится. Даже с дипломом такой специалист – чистый белый лист. Лучше обучать по схеме «год практики – год теории». При таком подходе они уже будут вовлечены в процессы на реальных предприятиях. Чем больше мы будет давать студентам возможность не терять время в вузе, а получать практику и расти в своей квалификации, тем меньше они будут хотеть уезжать на материк», – полагает Вадим Прасов. О развитии экологического туризма в особо охраняемых природных территориях говорил директор Байкальского государственного заповедника Василий Сутула. По его мнению, важно создавать инфраструктуру, которая позволит туристам познакомиться с природой и при этом сохранить это достояние. Особое значение имеет принятие закона о национальных тропах, так как его отсутствие сдерживает развитие данного направления туризма. Президент Общенационального Союза индустрии гостеприимства, советник председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туринфраструктуры, член общественного совета при Ростуризме Алексей Волков предложил в каждом приморском регионе создать детские морские центры для подготовки будущих флотских кадров, и начать – с Дальнего Востока. А при запуске электронных виз необходимо заранее упростить анкету для тех, кто желает с туристическими или деловыми целями приехать в Россию: это позволит увеличить турпоток из-за рубежа и привлечь инвесторов. Сегодня в сфере туризма, по информации Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, свои проекты реализуют 294 резидента территорий опережающего развития (ТОР), Свободного порта Владивосток и Арктической зоны России – создаются новые гостиничные комплексы, базы отдыха и глэмпинги, выстраиваются туристские маршруты и расширяются горнолыжные курорты. Как отметила заместитель директора департамента мониторинга правоприменения Корпорации развития Дальнего Востока Мария Бадмацыренова, каждый десятый предприниматель, ведущий инвестиционную деятельность в рамках дальневосточных и арктических преференциальных режимов, создаёт новые точки притяжения для российских и заграничных путешественников. По её словам, в сфере гостеприимства на Дальнем Востоке и в российской Арктике трудятся 1 600 человек, общая стоимость турпроектов превышает 122 миллиарда рублей и рассчитана на создание свыше 10 тысяч рабочих мест.

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