Существенный толчок развития туризма на Дальнем Востоке увидели представители отрасли

Существенный толчок развития туризма на Дальнем Востоке увидели представители отрасли

Существенный толчок развития туризма на Дальнем Востоке увидели представители отрасли

Сегодня, 16:35
Экономика
Фото: Сергей Семёнов / "Золотой Рог"
Дальневосточные резиденты ТОР и Свободного порта Владивосток, инвестирующие в туристские проекты, прислали свыше 70 предложений для дальнейшей их проработки и включения в отраслевую сессию ВЭФ-2022

Круглый стол о развитии туротрасли провели Минвостокразвития и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики. Обсуждение провели в рамках подготовки к отраслевой сессии VII Восточного экономического форума, который пройдёт во Владивостоке 5 - 8 сентября.

Как отметил статс-секретарь — заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков, власти страны уделяют особое внимание развитию туризма.

«На сегодняшний день проработана часть предложений по итогам ВЭФ-2021, получивших статус поручений президента России. В их число вошло понижение для резидентов территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток тарифов страховых взносов с момента привлечения работников, а не с момента подписания соглашений, в том числе для действующих инвесторов в отрасли туризма», – напомнил замминистра.

Среди принятых мер он назвал снижение ставки налога на добавленную стоимость для организаций туристской отрасли – для гостиниц установлена льгота в 0 % НДС на 5 лет. Принято решение об удвоении туристического кешбэка для путешествий по Дальнему Востоку – до 40 %. Продолжается работа по предоставлению из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов в связи с предоставлением инвесторам, которые строят на территориях Дальневосточного федерального округа гостиницы с номерным фондом менее 120 номеров, кредитов по льготным ставкам, рассказал Павел Волков.

Дальнейшей проработки требуют такие важные направления, как круизный туризм и транспортная доступность; льготные кредиты в сфере туризма и компенсация затрат на перевозку стройматериалов из других регионов страны; внесение изменений в водный и лесной кодексы, отметили участники обсуждения перспектив развития отрасли.

Вопросы развития туризма на Дальнем Востоке требуют комплексного подхода, уверенность в этом высказал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов. Поскольку себестоимость строительства на Дальнем Востоке отличается от других регионов страны, он предложил пересмотреть сроки действия льгот для резидентов территорий опережающего развития, которые реализуют турпроекты, с момента операционной деятельности – не 5 лет, а 15. Также отмечено, что обнуление НДС для туробъектов (нулевая ставка начала действовать с 1 июля 2022 года) должно распространяться на всю деятельность гостиничного предприятия, а не отдельные виды услуг.

Ещё одно предложение касалось подготовки кадров для отрасли.

«Дальний Восток должен стать местом эксперимента по внедрению практико-ориентированного подхода к образованию в туризме и гостиничном бизнесе. Неинтересно бизнесу ждать студента четыре года, пока он чему-то научится. Даже с дипломом такой специалист – чистый белый лист. Лучше обучать по схеме «год практики – год теории». При таком подходе они уже будут вовлечены в процессы на реальных предприятиях. Чем больше мы будет давать студентам возможность не терять время в вузе, а получать практику и расти в своей квалификации, тем меньше они будут хотеть уезжать на материк», – полагает Вадим Прасов.

О развитии экологического туризма в особо охраняемых природных территориях говорил директор Байкальского государственного заповедника Василий Сутула. По его мнению, важно создавать инфраструктуру, которая позволит туристам познакомиться с природой и при этом сохранить это достояние. Особое значение имеет принятие закона о национальных тропах, так как его отсутствие сдерживает развитие данного направления туризма.

Президент Общенационального Союза индустрии гостеприимства, советник председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туринфраструктуры, член общественного совета при Ростуризме Алексей Волков предложил в каждом приморском регионе создать детские морские центры для подготовки будущих флотских кадров, и начать – с Дальнего Востока. А при запуске электронных виз необходимо заранее упростить анкету для тех, кто желает с туристическими или деловыми целями приехать в Россию: это позволит увеличить турпоток из-за рубежа и привлечь инвесторов.

Сегодня в сфере туризма, по информации Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, свои проекты реализуют 294 резидента территорий опережающего развития (ТОР), Свободного порта Владивосток и Арктической зоны России – создаются новые гостиничные комплексы, базы отдыха и глэмпинги, выстраиваются туристские маршруты и расширяются горнолыжные курорты.

Как отметила заместитель директора департамента мониторинга правоприменения Корпорации развития Дальнего Востока Мария Бадмацыренова, каждый десятый предприниматель, ведущий инвестиционную деятельность в рамках дальневосточных и арктических преференциальных режимов, создаёт новые точки притяжения для российских и заграничных путешественников. По её словам, в сфере гостеприимства на Дальнем Востоке и в российской Арктике трудятся 1 600 человек, общая стоимость турпроектов превышает 122 миллиарда рублей и рассчитана на создание свыше 10 тысяч рабочих мест.

Сюжеты:
Приморский край
туризм
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