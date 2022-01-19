В Приморье ситуацию с незаконным оборотом спиртного эксперты назвали тревожной

В Приморье ситуацию с незаконным оборотом спиртного эксперты назвали тревожной
В Приморье ситуацию с незаконным оборотом спиртного эксперты назвали тревожной
Вчера, 11:57ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
В прошлом году в Приморье изъяли из оборота около 37 тысячи литров нелегальной алкогольной продукции, что значительно превышает объёмы изъятий алкоголя из незаконного оборота спиртных напитков в 2020 году.

Кроме того, как рассказали в пресс-службе края, в минувшем году сумма выписанных штрафов составила 16,1 миллиона рублей. В суды направлены материалы 87 дел по изъятию безлицензионного алкоголя из незаконного оборота с общей суммой штрафов около 10 миллионов рублей. В ведомстве добавили, что при рассмотрении административных материалов организаций, имеющих лицензии и совершивших правонарушения впервые, выносится предупреждение, а не накладывается штраф. Количество таких предупреждений составило приблизительно две трети от всех подобных нарушений.

Напомним, что в прошлом году специалисты министерства составили антирейтинг употребления алкоголя в муниципалитетах Приморья. По их данным в 2021 году в регионе от алкогольных отравлений погибли 108 человек. В 2020 году в этот печальный список попали 96 приморцев. Значительно увеличилась смертность в Находке (+10 случаев), Спасске-Дальнем и Дальнегорске (по четыре случая). В то же время снизились показатели по Владивостоку, где от алкогольных отравлений в минувшем году скончались на 10 человек меньше, чем в позапрошлом.

Сюжеты:
Приморье
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