В Приморье из-за роста мировых цен на какао подорожал шоколад

В Приморье годовая инфляция в январе 2022 года составила 7,74%, что на 0,38 процентного пункта больше, чем в предыдущем месяце. Значимой причиной ускорения роста цен стал продолжающийся рост издержек производителей и поставщиков в связи с повышением мировых цен на сырьё и некоторые товары.

Например, урожай какао-бобов в странах, где его производят, был ниже прошлогоднего, и цены на него в мире выросли. В результате стали быстрее дорожать кондитерские изделия. Кроме того, увеличились логистические издержки в связи с повышением цен на топливо, поясняет главный экономист экономического управления Дальневосточного главка Банка России Антон Гулевич. Рост затрат производителей также обусловили повышение цен на мясную и молочную продукцию. Аномальные морозы в регионах-производителях стали одной из причин увеличения затрат на обогрев теплиц, что вместе с ослаблением рубля привело к росту цен на помидоры и огурцы в годовом выражении. В то же время сдерживающее влияние на динамику цен в сфере услуг оказало снижение спроса на авиаперелёты. В декабре прошлого года жителя края чаще, чем в декабре 2020 года, покупали билеты в центральную часть страны: в 2021 году в ряде стран смягчили противоэпидемические меры, и приморцы запланировали путешествия через Москву по зарубежным направлениям. В январе 2022 года, в том числе из-за ухудшения эпидемической ситуации в России, спрос на авиауслуги снизился, и билеты по сравнению с декабрём подешевели. В Дальневосточном главке отметили, что инфляция в Приморье остается ниже, чем в целом по стране: среднероссийское значение в январе 2022 года составило 8,73%. По прогнозу Банка России, годовая инфляция снизится до 5,0–6,0% в 2022 году и вернётся к цели в середине 2023 года. В дальнейшем годовая инфляция будет находиться вблизи 4%.

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