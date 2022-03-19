На Охотоморской путине наращивают вылов минтая

В настоящее время в Охотском море на 14 процентов превысили уровень вылова минтая прошлого года. Выловлено уже 556,8 тысячи тонн минтая. В Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах выловлено 40., 8 тысячи тонн. В Северо-Охотоморской подзоне выловлено 153,6 тысячи тонн. А это 138.6% от уровня 2021 года.