На Охотоморской путине наращивают вылов минтая

В 2022 году преобладают крупные особи, в отличие от 2021 года.
В настоящее время в Охотском море на 14 процентов превысили уровень вылова минтая прошлого года. Выловлено уже 556,8 тысячи тонн минтая. В Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах выловлено 40., 8 тысячи тонн. В Северо-Охотоморской подзоне выловлено 153,6 тысячи тонн. А это 138.6% от уровня 2021 года.
Не многим менее успешно идёт добыча сельди в Охотском море — 82.7 тысячи тонн (97,3%). В ближайшие дни ожидается увеличение числа судов на промысле, что положительно скажется на вылове.
Объемы добычи трески тоже близки к уровню 2021 года. Всего в Дальневосточном бассейне взяли 33,3 тысячи тонн, в том числе в Охотском море — 10,3 тысячи тонн, в Восточно-Камчатской зоне — 9,3 тысячи.
Всего в Охотском море промысел минтая ведут 95 судов, сельди — 8 судов, трески — 6 судов. Установлено ежесуточное дежурство промысловых судов.