Выпуск автомобилей в Приморье сократился в полтора раза

Как сообщает Приморскстат, в марте 2021 года промышленное производство продемонстрировало рост на 12,1% к февралю 2021 года, однако сократилось по сравнению с мартом 2020 года на 3,1%.

В январе–марте 2021 года индекс промышленного производства составил 95,5% к соответствующему периоду 2020 года. Электроэнергетика показала рост на 8,3%. Выпуск электроэнергии в январе–марте 2021 года к соответствующему периоду 2020 года увеличился на 10,2%, теплоэнергии — на 4,7%. Сократилась добыча полезных ископаемых — на 7,1%. Сказалось уменьшение добычи металлических руд на 7,2%, угля — на 13,2%. Обрабатывающие производства к январю-марту 2020 года показали спад на 7,4%. Значительное сокращение отмечено в следующих производствах: электрического оборудования — в 7 раз, автотранспортных средств — на 25,5%, готовых металлических изделий — на 22,9%, бумаги и бумажных изделий — на 14,1%, компьютеров, электронных и оптических изделий — на 9,1%, ремонт и монтаж машин и оборудования — на 6,7%, обработки древесины и производство изделий из дерева — на 3,3%. Кроме того, зафиксировано снижение производства автомобилей легковых (в 1,5 раза), цемента (на 13,3%), лесоматериалов (на 9,2%). Несмотря на общий спад в обрабатывающих отраслях, рост показали следующие производства: мебели (на 25,5%), металлургическое (на 24,9%), прочих транспортных средств и оборудования (на 16,6%), напитков (на 15,8%), резиновых и пластмассовых изделий (на 12%). Увеличилось производство блоков сборных строительных (на 15,9%), товарного бетона и растворов строительных (на 23,4% и 14,8%, соответственно), белья постельного (на 18,7%), блоков оконных (на 8,2%) и дверных пластмассовых (на 15,2%), шпона для фанеры (на 3,8%) и других видов. В производстве пищевых продуктов также произошло сокращение выпуска продукции на 7,7%. На это повлияло уменьшение производства рыбы переработанной и консервированной на 19,6%, молочной продукции — на 13,6%. Однако наблюдался рост в выпуске консервов плодоовощных на 11,3%, кондитерских и колбасных изделий — на 11,4% и 10,6%, соответственно. Производство мяса домашней птицы увеличилось на 43,7%, мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и прочего — в 7,3 раза.

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