В Приморье поделили объёмы «красной» путины

В Приморье поделили объёмы «красной» путины
В Приморье поделили объёмы «красной» путины
Сегодня, 11:08ЭкономикаФото: https://pixabay.com
Региональная комиссия установила периоды добычи горбуши и симы для промышленного и традиционного рыболовства коренных народов в Приморье.

В Тернейском округе промысловики и КМНС смогут ловить горбушу и симу с 5 июня по 31 июля включительно, стало известно телеграмм-каналу «Трепанг-ДВ».

В Лазовском округе и Ольгинском районе с 10 июня по 31 июля продлится промышленная и традиционная добыча симы.

Общий прогноз на путину для края составляет чуть более 2 тыс. тонн.

Отметим, как уже писал «ЗР», лососёвая путина на Дальнем Востоке стартует с 1 июня. В этом году отраслевая наука рекомендует освоить 322 тыс. тонн тихоокеанских лососей, в том числе 190 тыс. тонн горбуши, 90 тыс. тонн кеты, 33 тыс. тонн нерки и 8 тыс. тонн кижуча.

Между тем, объём вывоза из Приморья за границу рыбы и морепродуктов сохраняется на уровне прошлого года. По данным регионального Россельхознадзора, с начала года оформлены на экспорт 7 705 партий этой продукции общим весом 460, 2 тыс. тонн.

Больше всего отправлено в Республику Корея — 277 тыс. тонн, КНР — 132, 2 тыс. тонн, Нигерию — 20,9 тыс. тонн, Японию — 10,6 тыс. тонн.

Поставки шли также в Германию, Кот д`Ивуар в КНДР, Вьетнам, Гану, Индонезию, Таиланд, Бразилию и другие страны.

Сюжеты:
Приморье
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Приморьелососёвая путина
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