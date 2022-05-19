В Приморье поделили объёмы «красной» путины

Между тем, объём вывоза из Приморья за границу рыбы и морепродуктов сохраняется на уровне прошлого года. По данным регионального Россельхознадзора, с начала года оформлены на экспорт 7 705 партий этой продукции общим весом 460, 2 тыс. тонн.