В Приморье поделили объёмы «красной» путины

В Тернейском округе промысловики и КМНС смогут ловить горбушу и симу с 5 июня по 31 июля включительно, стало известно телеграмм-каналу «Трепанг-ДВ».
В Лазовском округе и Ольгинском районе с 10 июня по 31 июля продлится промышленная и традиционная добыча симы.
Общий прогноз на путину для края составляет чуть более 2 тыс. тонн.
Отметим, как уже писал «ЗР», лососёвая путина на Дальнем Востоке стартует с 1 июня. В этом году отраслевая наука рекомендует освоить 322 тыс. тонн тихоокеанских лососей, в том числе 190 тыс. тонн горбуши, 90 тыс. тонн кеты, 33 тыс. тонн нерки и 8 тыс. тонн кижуча.
Между тем, объём вывоза из Приморья за границу рыбы и морепродуктов сохраняется на уровне прошлого года. По данным регионального Россельхознадзора, с начала года оформлены на экспорт 7 705 партий этой продукции общим весом 460, 2 тыс. тонн.
Больше всего отправлено в Республику Корея — 277 тыс. тонн, КНР — 132, 2 тыс. тонн, Нигерию — 20,9 тыс. тонн, Японию — 10,6 тыс. тонн.
Поставки шли также в Германию, Кот д`Ивуар в КНДР, Вьетнам, Гану, Индонезию, Таиланд, Бразилию и другие страны.