Во Владивостоке сборщиков автомобилей отправили в бессрочный отпуск

Во Владивостоке сборщиков автомобилей отправили в бессрочный отпуск
Во Владивостоке сборщиков автомобилей отправили в бессрочный отпуск
Сегодня, 16:01ЭкономикаФото: 1MI
Расположенный во Владивостоке завод «Мазда Соллерс» не смог возобновить выпуск машин 18 мая, как было объявлено ранее. Компания продлила вынужденный отпуск сотрудников, в который они ушли ещё в начале мая, не озвучивая при этом новую дату завершения простоя.

По информации автомобильного портала «Дром.Ру» причиной остановки стал дефицит комплектующих. На предприятии заявили, что продолжаются переговоры с поставщиками о возобновлении отгрузок необходимых деталей в РФ.

Напомним, на заводе «Мазда Соллерс» во Владивостоке собирают кроссоверы Mazda CX-5, внедорожники Mazda CX-9, а также седаны Mazda 6. Общий объём производства — свыше 30 тысяч автомобилей ежегодно.

Кроме того, в 2018 году во Владивостоке начал работать завод по производству бензиновых двигателей Mazda SkyActiv-G экологического стандарта «Евро-5». Все моторы отгружаются на автомобильные предприятия компании Mazda Motor Corp в Японии. По итогам 2020 года предприятие «Мазда Соллерс» вышло на плановые объёмы производства и поставок двигателей — 20 тысяч штук в год.

Сюжеты:
Приморье
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ВладивостокАвтомобили
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