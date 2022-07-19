Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям

Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
Сегодня, 13:56ЭкономикаФото: Елизавета Драгомирова / "Золотой Рог"
Сотрудники фабрики комфортных носков «Эвернит» поделились с корреспондентом «Золотого Рога», как на данный момент бизнес справляется с трудностями и какие изменения произошли в компании.

Практически каждый житель Владивостока и гость города видел или покупал носки фабрики «Эвернит». Разнообразие рисунков обеспечило узнаваемость производства. Компания создаёт не только классические носки, но и сувенирные, из 200 артикулов 40 — с изображением столицы Дальнего Востока, маяка, пян-се и других символов города. Такой эксклюзивный продукт позволил расширить географию поставок.

— Если брать сувенирные носки, то они отправляются по всей России. Заказов очень много, в основном это Москва, — рассказывает генеральный директор фабрики Ирина Щербина.

Компания производит носки из пряжи высших сортов и не разбавляет искусственными заменителями. На данный момент стоимость сырья выросла, а доставка занимает долгое время. Поставщик фабрики поднял цены на пряжу из-за сложностей с логистикой. Поэтому «Эвернит» делает заказ заранее и в большем количестве.

— Мы заказываем сырье из Москвы. Его стоимость выросла на 20%. Сейчас проблема в логистике, она медленная и ещё подорожала сильно. Из-за этого и поставщик поднял цены на пряжу из-за своей логистики. На нас это тоже повлияло. Поменялись цены и сроки, приходится увеличивать склад продукции и вкладывать больше финансов в материал, так как заказывать приходится заранее и в большем количестве, — уточняют на производстве.

Фото:Елизавета Драгомирова"Золотой Рог"

С увеличением цен на пряжу и логистику — выросла себестоимость и цена продукции.

— Пряжа и логистика подорожали, поэтому и себестоимость тоже. Нам пришлось поднять стоимость в апреле на 15%. Мы думали, что доллар стабилизируется и думали о понижении. Но наши поставщики не снижают цены, поэтому и мы остаёмся на том же уровне, — добавила генеральный директор.

Фото:Елизавета Драгомирова"Золотой Рог"

На данный момент фабрика «Эвернит» производит 45-50 тысяч пар носков в месяц. Закупленное в феврале оборудование позволит предприятию выйти на уровень в 60 тысяч пар ежемесячно.

Елизавета Драгомирова

Сюжеты:
Приморский край
Владивостокпроизводство
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