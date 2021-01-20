Чем выгоден вкладчикам ИИС

А как это узнать? Можно, конечно, послушать каких-нибудь умных экономистов, которые предсказывали, что к новому году доллар будет стоить 80 или 100 рублей, но с таким же успехом вы можете опираться на мнение бабушек у подъезда. Если бы вы, скажем, купили доллары 24 декабря по курсу ЦБ за 75,45 руб. в надежде заработать, то 14 января вы наверняка бы захотели побыстрее от них избавиться, потому что тогда он стоил уже 73,52. То есть с каждого купленного вами доллара вы потеряли бы почти 2 рубля. Так как же быть? Как начать торговлю на бирже с минимальными рисками и доходом выше, чем по банковским вкладам? Есть способ! Вернее, инструмент.