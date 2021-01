Чем выгоден вкладчикам ИИС

В нашей «Школе финансовой грамотности» мы не раз уже говорили о возможностях сбережения и преумножения средств. Рассматривали и обычные счета, и депозиты. Не обошли вниманием и обезличенные металлические счета, где доход можно получать не только с годового процента, но и с увеличения стоимости драгоценных металлов.

Но уверен, многие из вас считают, что ощутимый доход можно получить лишь вложив деньги в акции, облигации, фьючерсы, проще говоря — в биржевые операции! А вот как на самом деле, разбираемся сегодня. Брокер — это звучит гордо! Когда мы слышим слова «брокер» и «биржа», воображение рисует человека в костюме и галстуке на дорогой машине. А зря! Современные финансовые инструменты позволяют торговать на бирже кому угодно. Человек с практически любым доходом может покупать или продавать нефтяные фьючерсы, быть владельцем акций Сбербанк. Если раньше, чтобы «зайти на торги», нужен был доход хотя бы в 10 тыс. долларов, то сейчас хватит и одной тысячи рублей! Доход с этой тысячи у вас будет минимален, но и потерять в результате неумелых действий всего тысячу, будет не так обидно. Кто рискует, тот вообще не пьёт Однако я не советовал бы вам сразу открывать брокерский счёт и бросаться в пучину финансовых потоков. Чтобы играть на бирже, нужно разбираться в правилах игры. Для этого нужно учиться не один год. И даже учёные люди порой совершают ошибки, теряя на бирже всё своё состояние, потому как финансовая биржевая наука заключается не только в умении читать цифры и складывать 2 и 2, главное в ней — научиться предугадывать поведение этих самых цифр. Например, чтобы заработать на торговле валютой, вам нужно знать, сколько будет стоить тот же доллар завтра или через месяц. А как это узнать? Можно, конечно, послушать каких-нибудь умных экономистов, которые предсказывали, что к новому году доллар будет стоить 80 или 100 рублей, но с таким же успехом вы можете опираться на мнение бабушек у подъезда. Если бы вы, скажем, купили доллары 24 декабря по курсу ЦБ за 75,45 руб. в надежде заработать, то 14 января вы наверняка бы захотели побыстрее от них избавиться, потому что тогда он стоил уже 73,52. То есть с каждого купленного вами доллара вы потеряли бы почти 2 рубля. Так как же быть? Как начать торговлю на бирже с минимальными рисками и доходом выше, чем по банковским вкладам? Есть способ! Вернее, инструмент. ИИС — индивидуальный инвестиционный счёт В начале 2015 года в нашей стране появился способ инвестирования средств для любого резидента Российской Федерации. Недавно число ИИС на Московской бирже превысило три миллиона. Это показывает, что люди, пусть и не так быстро, как рассчитывало правительство, начинают интересоваться этим инструментом. Итак, что такое ИИС в двух словах? Это счёт, с помощью которого вы можете торговать на бирже и инвестировать свои средства в другие финансовые инструменты (например, в Гособлигации). При этом ИИС — это не только брокерский счёт. Несмотря на то, что с его помощью можно делать практически те же операции, что и с брокерским счётом, ИИС даёт возможность заработать, даже если вы вообще никуда вкладываться не будете. Потому как индивидуальные инвестиционные счета были созданы для того, чтобы приучить население к возможности вкладывать свои свободные средства хоть куда-нибудь. Правительству так хочется, чтобы деньги населения не лежали под матрасом, а крутились на бирже, что готово вернуть НДФЛ любому, кто откроет ИИС. Вы открываете ИИС, кладёте на него свои сбережения, и получаете налоговый вычет в 13%! Правда, это звучит слишком сказочно? Особенно учитывая, что ставка по вкладам сейчас в среднем не превышает 6%. Да, действительно сказочно. А сказки в нашей стране в последнее время встречаются, как правило, только страшные. Именно поэтому и с ИИС не всё так просто, как кажется на первый взгляд. Два пути, и оба хороши! Во-первых, давайте не будем забывать, что ИИС даёт вам право совершать биржевые операции. Однако владелец ИИС всё же не брокер. Поэтому все операции по счёту, связанные с торговлей на бирже, вы будете вынуждены проводить через посредника. Тут у вас два пути — или руководить операциями самостоятельно, заключив договор с брокером, или доверить свои деньги Управляющей компании. Первый путь, возможно, более доходный, но он же и более рискованный. Полагаясь только на свои знания и умения предугадывать биржевые котировки, вы рискуете потерять всё и очень быстро. Пойдя по второму пути, вы, по сути, отдаёте свои деньги в доверительное управление более опытным и проверенным людям. Управляющая компания обязательно предложит вам несколько вариантов инвестирования от консервативного (с минимальным риском), до прогрессивного (где доходы максимальны, но и риск потерять всё тоже присутствует). Не важно, по какому пути вы пойдёте, ведь сегодня мы говорим не о торговле на бирже, а лишь об Индивидуальном Инвестиционном счёте, поэтому давайте предположим, что вы не любите рисковать своими деньгами и решили отдать их в доверительное управление. Сейчас практически каждый крупный банк занимается ИИС, поэтому найти управляющую компанию вам не составит труда. Терпение — главная добродетель Итак, вы пришли в банк, открыли ИИС и заключили договор с УК. Определили стратегию инвестирования и внесли на свой счёт первые деньги. Всё! С этого момента вы начали зарабатывать. И не только на биржевых операциях! Главная прелесть Индивидуального Инвестиционного счёта в том, что вы получаете двойной доход, правда, для этого нужно набраться терпения. Помните, мы говорили о том, что с помощью ИИС можно вернуть НДФЛ? Так вот, это либо вычет на взнос — 13% от внесенной на ИИС суммы, до 52 000 рублей в год. Или можно не платить НДФЛ с дохода, полученного на ИИС — это вычет на доход. Главное условие — ИИС должен просуществовать 3 года! В течении этого времени вы не должны выводить из него деньги, иначе придётся вернуть полученные от государства 52 000 плюс пеню за использование налоговых средств, если вы решили получить налоговый вычет на взнос. Но мы же умные люди? Ведь мы хотим заработать! Поэтому давайте чуть поподробнее о том, как можно получить от государства те самые 52 тысячи в год: Вам нужно где-то работать и платить налоги (тот самый НДФЛ, который вам вернут) и налог на доход должен быть, в общем, не менее 52 000 за год. Взнос в ваш ИИС должен быть не менее 400 000 в год. (можно и меньше, но тогда и доход будет меньше) Вы не должны выводить из ИИС деньги в течение 3-х лет. Если же вы решили пойти по второму способу налогового вычета, а именно не платить налог на доходы с ИИС, то это ещё проще: Не выводите деньги с ИИС в течение 3х лет. Не получаете налоговый вычет на взнос. Каким именно вычетом воспользоваться — решать вам, но, как утверждают эксперты, если вы собираетесь использовать свой ИИС только три года, то лучше воспользоваться вычетом на взнос. В этом случае, даже если ваши операции на бирже будут не совсем удачными, а взнос будет не более 400 000 рублей, вы всё равно получите доход гораздо больший, чем доход, скажем, по срочному банковскому вкладу на три года. Везде есть подводные камни Конечно, если бы всё было так просто, то все, кто имеет свободные средства, понесли бы свои деньги не на банковские вклады, а вложились бы в Индивидуальные Инвестиционные Счета, но бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Именно поэтому государство ввело ряд ограничений: во-первых, один гражданин может иметь только один ИИС. Возможно, путём мошеннических схем вам удастся открыть на своё имя и второй счёт, но тогда налоговых вычетов вы не получите ни по одному. Во-вторых, вносить на свой ИИС вы можете не более одного миллиона в год, так что большие доходы в первые годы получить вряд ли удастся, ну и в-третьих, ИИС не страхуются. Так что, если что-то случится с вашей Управляющей компанией, вам не удастся вернуть свои деньги через Агентство страхования вкладов. Но несмотря на эти условия Индивидуальный Инвестиционный Счет остаётся довольно интересным финансовым инструментом, гарантирующим доход независимо от итогов инвестиций. Александр КИКТЕНКО.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter