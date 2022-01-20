Безработные приморцы могут получить одну из самых востребованных на рынке труда специальностей

Приморцы могут бесплатно переобучиться на водителя категории «Д», обладатель которой может управлять автобусом. Данная категория открыта только у профессиональных водителей, занимающихся перевозкой пассажиров.

Как уверяют специалисты, это одна из самых востребованных на региональном рынке труда специальностей. Завершившим курсовую переподготовку гарантируется трудоустройство в транспортных компаниях края. Занятия организованы во Владивостоке, начнутся с понедельника, 24 января, и продлятся полтора месяца. Все расходы по обучению, медицинскому освидетельствованию, временному проживанию, компенсации расходов за проезд к месту обучения и обратно несет служба занятости, отметили в краевом министерстве профессионального образования и занятости населения. Воспользоваться такой возможностью могут приморцы, имеющие официальный статус безработного. Подробности по телефону: 8 (423) 222-72-15.

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