Безработные приморцы могут получить одну из самых востребованных на рынке труда специальностей

Безработные приморцы могут получить одну из самых востребованных на рынке труда специальностей
Безработные приморцы могут получить одну из самых востребованных на рынке труда специальностей
Вчера, 16:06ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
Приморцы могут бесплатно переобучиться на водителя категории «Д», обладатель которой может управлять автобусом. Данная категория открыта только у профессиональных водителей, занимающихся перевозкой пассажиров.

Как уверяют специалисты, это одна из самых востребованных на региональном рынке труда специальностей. Завершившим курсовую переподготовку гарантируется трудоустройство в транспортных компаниях края.

Занятия организованы во Владивостоке, начнутся с понедельника, 24 января, и продлятся полтора месяца. Все расходы по обучению, медицинскому освидетельствованию, временному проживанию, компенсации расходов за проезд к месту обучения и обратно несет служба занятости, отметили в краевом министерстве профессионального образования и занятости населения.

Воспользоваться такой возможностью могут приморцы, имеющие официальный статус безработного. Подробности по телефону: 8 (423) 222-72-15.

Сюжеты:
Приморье
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АвтобусПриморьеобучение
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