Уличных торговцев мясом, рыбой и молоком выгнали из Первореченского района

Накануне, 19 января, в Первореченском районе прошёл совместный рейд сотрудников полиции и администрации города. Специалисты выявили граждан, реализующих мясную, рыбную, молочную и другую продукцию на улице Ильичёва и проспекте 100-летия Владивостока. За размещение торговых объектов и ведение нелегальной предпринимательской деятельности торговцам теперь предстоит заплатить крупные штрафы. Их размер будет установлен на заседании административной комиссии, сообщили в пресс-службе мэрии.