В Приморье раскупили слитки из золота

В Приморье раскупили слитки из золота
В Приморье раскупили слитки из золота
20 марта, 09:49ЭкономикаФото: https://pixabay.com
Во Владивостоке граждане за короткое время разобрали в банках все золотые слитки. Как сообщили в одном из крупнейших федеральных кредитных учреждений, новые партии придут ещё не скоро — в этом месяце даже в очередь на них не будут записывать.

Напомним, 9 марта 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс РФ» — теперь операции по продаже банками гражданам драгоценных металлов в слитках освобождены от НДС.

Власти полагают, что вложения свободных денег в физическое золото могут стать хорошей альтернативой покупке инвалюты и ценных бумаг.

Если покупка-продажа долларов, евро, йен и юаней — большинству граждан знакома и не была до недавнего времени проблемой, то подобные операции с золотом многим в новинку.

Золото в слитках продают крупные банки. Вес разный — от пластинки весом в 1 грамм, до кирпича в 1 кг. Ранее вложения средств в физическое золото были не особо востребованы в отличие от инвестиций в ценные бумаги, инвалюту. Возможно, необходимость уплаты НДС в размере 20% к стоимости покупки делало такой вид получения дохода не особо прибыльным.

«ВМ» опросил экспертов, повысила ли отмена НДС интерес у населения и частных инвесторов к золоту в слитках.

Утвердительно ответили специалисты Сбербанка. Они уже отметили повышенный спрос на золото и палладий. За последние недели объёмы покупок россиянами этих драгоценных металлов выросли в четыре раза.

Интерес к таким инвестициям стимулируется ростом цен на драгоценные металлы, спровоцированный неопределенностью на валютном, фондовом и товарно-сырьевых рынках.

Ну, а отмена НДС на покупку слитков из драгоценных металлов у банков ещё больше подогревает интерес частных инвесторов к такому способу вложения денег. Например, во Владивостоке золото в слитках уже разобрали.

— Слитки и раньше, до отмены НДС покупали, но не такими темпами и объёмами. После отмены весь наш запас разобрали за считанные дни. Брали слитки весом и 1 грамм, и 1 килограмм. Спрос такой по всей стране, поэтому очередную партию ждём не скоро, даже очередь на запись на покупку слитков будет формироваться только в апреле, но когда именно, неизвестно, — объясняет сотрудник одного из банков.

Специалист также отметила, что на 17 марта стоимость однограммового слитка, если был бы в наличие, составила бы 7060 рублей.

Однако профессиональные брокеры считают, что вложения в золотые слитки, даже после отмены НДС, вряд ли станут альтернативой инвалюте.

Доцент кафедры экономики и управления ВГУЭС Андрей Корень отметил, что золото всегда считалось низколиквидным активом и даже отмена НДС не изменит их мнение.

— Инвестиции в физическое золото больше подходят для состоятельных людей, у которых много миллионов свободных рублей, — поясняет Андрей Корень.

Дело в том, что купленное золото потом тяжело продать. Даже если будет мизерная царапина, деформация, то есть не влияющие на состав металла изменения, банки всё равно примут слиток назад с большим дисконтом. Поэтому золото в слитках, «не работает» как высоколиквидная инвалюта, которую проще купить и без проблем продать, когда понадобятся рубли.

— Инвесторы рассматривают золото в качестве долгосрочных вложений, не менее 10-15 лет, и окупаются вложения на сумму не менее 5-7 млн рублей, — поясняет эксперт.

По его словам, для людей, рассчитывающих на горизонт вложения менее 10 лет, аналога валюте нет.

Он также рекомендует, если уж и покупать драгметалл, то лучше выбрать для этих целей крупный банк, тогда проще будет продать слиток ему же. Кредитные организации неохотно принимают золото, приобретённое в других банках.

Сюжеты:
Приморье
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