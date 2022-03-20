В Приморье раскупили слитки из золота

— Слитки и раньше, до отмены НДС покупали, но не такими темпами и объёмами. После отмены весь наш запас разобрали за считанные дни. Брали слитки весом и 1 грамм, и 1 килограмм. Спрос такой по всей стране, поэтому очередную партию ждём не скоро, даже очередь на запись на покупку слитков будет формироваться только в апреле, но когда именно, неизвестно, — объясняет сотрудник одного из банков.