Продовольственная инфляция в Приморье бьет рекорды и по кошелькам

Продовольственная инфляция в Приморье в марте выросла до 7,7% в годовом выражении. Это выше, чем показатель за март в России. Месяцем ранее она находилась на уровне 6,3%.

Несмотря на предпринимаемые правительством Российской Федерации меры, призванные зафиксировать цены на сахар и подсолнечное масло, согласно статистическим данным, в апреле отмечается рост стоимости этих продуктов. При этом из резервного фонда власти страны выделили производителям двух групп товаров 9 млрд рублей. Эта мера должна была зафиксировать стоимость 1 кг сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, 1 л масла — на уровне 95 и 110 рублей соответственно. Однако за апрель цена «на сладкое» в регионе увеличилась на 7%. Масло же подросло на 2%. Найти его в приморских магазинах «по акции» можно всего за 109 рублей, правда, в бутылке вовсе не литр, а гораздо меньше. А вот купить сахар дешевле 60 рублей не получится. И это тоже с «желтым» ценником. Таким образом, все усилия правительства в борьбе с монопольным сговором терпят неудачу. Если же смотреть в общем, то в Приморском крае повысились цены на яйца и мясо кур. Еще пару-тройку месяцев назад жители Владивостока имели возможность покупать, например, на оптовом рынке яйца примерно за 70 рублей за десяток, сегодня их цена от 100-110 рублей и выше. Регулятор и производители это объясняют тем, что из-за произошедшего ранее ослабления рубля выросли затраты на закупку импортных кормов и других составляющих птицеводства, в результате куры и яйца на магазинных полках подорожали. Накануне стало известно, что правительство направит дополнительные финансы для развития сельского хозяйства. В том числе 1 млрд рублей получат компании, занимающиеся производством и переработкой продукции птицеводства. Глава кабмина Михаил Мишустин считает, что эта мера поможет сбалансировать спрос и предложение на этом рынке, а также будет способствовать стабилизации цен на социально значимые продукты. Кроме того, увеличение объемов продукции местных производителей и меры поддержки региональных властей понизили цены на молоко в Приморье. Часть затрат фермерам компенсировали за счет краевого бюджета, благодаря чему приморское молоко в марте 2021 года стоило меньше, чем годом ранее. Обновив 5-летний рекорд в феврале, по итогам марта продуктовая инфляция в России замедлилась с 7,72% до 7,58%. Но из всех категорий товаров, по данным Росстата, подешевели только овощи. Правда, особым образом: сначала подорожали почти на 18%, а потом ценники немного скорректировали. «По сравнению с прошлым месяцем в Приморье подешевели огурцы и помидоры. Но в годовом выражении темпы роста цен на них ускорились из-за эффекта низкой базы прошлого года. Напомню, в марте 2020 года возобновились поставки овощей из Китая после их приостановки в связи с карантином, и это привело к ощутимому замедлению роста цен в годовом выражении. В этом году такой ситуации не было», — приводит слова главного экономиста Экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антона Гулевича пресс-служба. Среди непродовольственных товаров медленнее, чем в феврале, в марте дорожали медикаменты. Эпидемическая ситуация в регионе стабилизировалась, и в результате снизился спрос на медицинские товары. В целом в марте годовая инфляция в Приморье увеличилась до 5,7%, тогда как в феврале она составляла 5,0%. Это по-прежнему ниже, чем в целом по России (для сравнения — 5,79%). Мария ПУШКАРЕВА.

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