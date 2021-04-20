ВсеМИРные изменения

Новость федерального уровня, однако она имеет прямое отношение к каждому из регионов страны. Держатели карт «Мир» есть практически в любом уголке России. И уже с 27 апреля всех владельцев ждут существенные изменения, которые помогут отследить и оперативно взять на карандаш подозрительные переводы.

Как сообщил представитель платёжной системы, с конца апреля держатели таких карт не смогут пополнять с них электронные денежные кошельки. В компании подчеркнули, что такое решение было принято для безопасности самих владельцев карт, а также для борьбы с теневым рынком заработков в России. Эксперты отмечают, что довольно часто электронные кошельки используют представители нелегального бизнеса: букмекеры, онлайн-казино, теневые биржи. Часто такие компании уклоняются от уплаты налогов. Однако отдельные эксперты выразили сомнение по поводу удобства новой системы — за рубежом расплатиться картой «Мир» иногда просто невозможно, и международные финансовые переводы часто осуществляются именно через электронный кошелёк. Ранее сообщалось, что с 1 марта 2021 года все российские предприниматели должны были обеспечить возможность расчетов с помощью карт национальной платежной системы «Мир». Летом возможностей для расчетов картой «Мир» станет еще больше. В соответствии со вступающими в силу правовыми нормами, с 1 июля нынешнего года возможность расплачиваться ею должны будут предоставлять и те предприятия, чья годовая выручка составляет до 20 миллионов рублей.

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