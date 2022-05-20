Приморский банкир: с большой долей уверенности можно сказать, что ажиотажа не будет

Планировалось, что до 9 сентября в банках нельзя будет купить валюту наличными, а при необходимости снятия сбережения могли быть конвертированы только в рубли.

ЦБ с 20 мая снял ограничения на продажу наличной валюты, кроме доллара и евро. В Банке России сообщили, что ограничения на продажу наличных долларов и евро продлятся до 9 сентября 2022 года. Ранее ограничения на продажу наличных действовали в отношении всех видов иностранных денег. А при снятии их могли быть конвертированы только в рубли. В Банке России напомнили, что до 9 сентября граждане могут купить только те доллары США и евро, которые поступили в кассы банков с 9 апреля. Ранее эти ограничения распространялись на все виды наличной валюты. В Приморье, где, помимо долларов США и евро, жители региона часто покупали в банках наличные китайские юани, японские йены и южнокорейские воны, снятие ограничений не спровоцирует ажиотажного спроса на эту инвалюту. — В связи со снятием ограничения на продажу иных иностранных валют, за исключением долларов США и евро, мы предполагаем умеренный рост спроса на эти валюты. С большой долей уверенности можно сказать, что ажиотажа не будет. На это влияет несколько факторов. Первый: все курсы так или иначе привязаны к доллару, а он снижается. Подобное курсообразование и волатильность стали следствием экономических ограничений, сокращением объёма торгов, ограниченностью рынков, количества крупных игроков и нерезидентов. Кроме того, на сегодняшний день существуют определённые ограничения и причины, сдерживающие свободное передвижения жителей России за рубеж, а это, естественно, также снижает спрос. Исключение может составить только юань, но его вряд ли будут массово скупать, — комментирует заместитель председателя Правления ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Владимир Потапов. Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления ВГУЭС Андрей Корень отметил, что востребованность юаня в мире уже догоняет североамериканский доллар. — В большинстве стран Азиатско-тихоокеанского региона хождение наличного юаня аналогично доллару США. Китайские деньги там не менее популярны североамериканской валюты, — уточнил Андрей Корень. Он также отметил, что в нынешних реалиях перспективы инвалюты в качестве инвестиций сомнительны, никто не может спрогнозировать их курс даже на ближайшее время.

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