Следующая пятница станет в Приморье Международным днём импорта и экспорта

Во Владивостоке предпринимателей научат, как перестроиться на новые схемы поставок и работать в инновационном бизнесе. В краевом центре в следующую пятницу, 27 мая, пройдёт форум «Международный день импорта и экспорта».

Это мероприятие проходит в столице ДФО уже в шестой раз, оно уже стало традиционным для предпринимателей, ведущих внешнеэкономическую деятельность. Организаторы — Ассоциация экспортёров и импортёров при поддержке правительства Приморья и центра «Мой бизнес». Традиционно, все дискуссии, конференции и мастер-классы форума будут посвящены логистике, юридическому сопровождению сделок. Главной тематикой этого года станет сотрудничество экспортёров и импортёров со странами, не поддержавшими санкции. Министр экономического развития Приморья Андрей Блохин сообщил, что в отличие от прошлых лет, в этот раз тематический вектор смещён на восточную часть России. В ситуации глобальных торговых изменений бизнес ускоренно перестраивается на новые логистические цепочки. Эксперты расскажут о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства, нацеленных на экспорт именно высокотехнологичной продукции. Также собравшиеся затронут вопросы сотрудничества с компаниями из Вьетнама. Свои вопросы предприниматели смогут задать Торговому представительству Вьетнама во Владивостоке, Обществу российско-вьетнамской дружбы и Ассоциации экспортеров и импортеров, VExim solutions. Напомним, краевые власти заявляют о необходимости применения высоких технологий во всех сферах экономики Приморья. Недавно в крае начался приём заявок на конкурс грантов для предпринимателей, разрабатывающих инновационные продукты и технологии — «Приморский старт». В этом году конкурс «Приморский старт» проводят уже в третий раз. Правительство края готово поддержать 10 инициатив, сообщила председатель правительства Приморья Вера Щербина. Общий призовой фонд составляет 20 миллионов рублей. Победители смогут направить средства гранта на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, изготовление тестовых образцов и расширение существующего производства, регистрацию прав на результаты интеллектуальной деятельности, а также разработку технической документации. — Мы все понимаем, насколько это актуально именно сейчас, когда стоят совсем другие вызовы, в том числе со стороны недружественных нам стран. Мы можем многое. Дальний Восток — субъект с огромным потенциалом. Правительство Приморья оказывает различные льготы и преференции предпринимателям. Беспрецедентные меры поддержки сейчас приняты по отношению к IT-сфере. Готовим еще нормативно-правовые документы по работе этой отрасли, практически освобождая ее от налогов, — подчеркнула Вера Щербина.

Материалы по теме: Предпринимателям Приморья предлагают пройти бесплатный курс по выводу продукции на экспорт

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter