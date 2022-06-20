В Приморье наращивают объёмы переработки молока

Одно из местных предприятий компании «ГринАгро» планирует сдать в эксплуатацию второй животноводческий комплекс в Ханкайском районе к концу этого года. В краевом министерстве сельского хозяйства сообщили, что сейчас завершаются работы по строительству коровника в селе Алексеевка на две тысячи голов дойного стада.

Согласно проекту, объект планировалось укомплектовать оборудованием европейского производства, но введённые антироссийские санкции поставили крест на поставках. Однако удалось оперативно сменить поставщиков из недружественных стран на альтернативных производителей — новое оборудование будет изготовлено на заводах России и Китая. Как ожидается, комплекс примут в эксплуатацию к концу этого года. С его вводом в эксплуатацию переработка цельного молока увеличится до 75 тонн в сутки. Как отметили в краевом минсельхозе, компания «ГринАгро» является основным производителем молока в Приморье, фермы её находятся в Ханкайском районе. Ожидается ввод в эксплуатацию третьего комплекса в Кировском районе. Тогда общее поголовье бурёнок составит 10 тысяч коров, производство молока — 300 тонн в сутки. По данным минсельхоза Приморья, в регионе на начало 2022 года в общем дойное стадо насчитывало 29,6 тысячи голов. За 11 месяцев прошлого года производство молока составило 117,2 тысячи тонн молока. Надой на одну корову в среднем составляет 6,5 тысяч литров молока в год. Отмечается, что благодаря обновлению краевого стада высокопродуктивными коровами и установке на фермах нового оборудования, производство молока в регионе по сравнению с прошлым годом увеличилось на 4,5%. За три месяца 2022 года в Приморье произвели 26,1 тысячу тонн молока. Из этого объема на промышленную переработку поставляется до 90%. Напомним, увеличение объёмов продукции собственного производства — главная задача продовольственной безопасности Приморья в условиях санкций. Так, обеспеченность жителей края молоком приморских производителей должно составлять не менее 50%.

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