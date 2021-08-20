Доля просроченной задолженности по кредитам приморского бизнеса снизилась

Доля просроченной задолженности по кредитам приморского бизнеса снизилась
Доля просроченной задолженности по кредитам приморского бизнеса снизилась
Сегодня, 18:22ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
Корпоративный кредитный портфель в Приморье на 1 июля 2021 года составил 475,5 млрд рублей, увеличившись за год на четверть. Доля просроченной задолженности в этом сегменте снизилась почти в 1,5 раза — с 2,6% до 1,9%, сообщили в пресс-службе Дальневосточного главка Банка России.

Общий объем кредитов, выданных населению вырос почти на 27%, превысив 307 млрд рублей. Доля просроченных долгов в рознице находилась на уровне 4%, как и годом ранее.

За год вклады и другие привлеченные средства бизнеса и жителей Приморья снизились на 2%, до 591,7 млрд рублей, почти 65% из них составляют депозиты граждан (без учета счетов эскроу).

«Несмотря на то, что банковский вклад для многих приморцев по-прежнему является предпочтительной формой сбережения денег, уменьшение процентных ставок по депозитам оказало влияние на снижение интереса к этому инструменту. Решения Банка России об увеличении ключевой ставки начиная с марта этого года постепенно окажут влияние на динамику вкладов. Мы видим, что банковские ставки медленно, но растут», — пояснил начальник экономического управления Дальневосточного главного управления Банка России Сергей Белокриницкий.

Сюжеты:
Приморье
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