Доля просроченной задолженности по кредитам приморского бизнеса снизилась

Общий объем кредитов, выданных населению вырос почти на 27%, превысив 307 млрд рублей. Доля просроченных долгов в рознице находилась на уровне 4%, как и годом ранее.
За год вклады и другие привлеченные средства бизнеса и жителей Приморья снизились на 2%, до 591,7 млрд рублей, почти 65% из них составляют депозиты граждан (без учета счетов эскроу).
«Несмотря на то, что банковский вклад для многих приморцев по-прежнему является предпочтительной формой сбережения денег, уменьшение процентных ставок по депозитам оказало влияние на снижение интереса к этому инструменту. Решения Банка России об увеличении ключевой ставки начиная с марта этого года постепенно окажут влияние на динамику вкладов. Мы видим, что банковские ставки медленно, но растут», — пояснил начальник экономического управления Дальневосточного главного управления Банка России Сергей Белокриницкий.